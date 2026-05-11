Demi Moore, nonna, pubblica una foto con la nipote.

Demi Moore non ha festeggiato la Festa della Mamma (10 maggio negli Stati Uniti) nel modo tradizionale. L'attrice, produttrice e regista americana ha pubblicato su Instagram una carrellata di foto che ripercorrono quattro decenni di maternità, dalle prime immagini delle sue figlie da neonate fino alla nipotina Louetta, di 3 anni. E le reazioni sono state immediate.

"Ricordo ancora la prima volta che vi ho tenuti tutti tra le mie braccia."

La didascalia di Demi Moore iniziava con queste parole: "Ricordo ancora la prima volta che vi ho tenuti tutti tra le mie braccia. Ora guardatevi. Tesori miei, siete cresciuti in un modo che mi lascia senza fiato e, in qualche modo, ogni anno mi innamoro sempre di più di chi siete. Buona Festa della Mamma e della Nonna a tutte le splendide mamme." Una didascalia semplice e sincera che ha subito conquistato i suoi 6,7 milioni di follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Demi Moore (@demimoore)

Il post che abbraccia quattro decenni

La carrellata di immagini si apre con una foto in bianco e nero di Demi Moore, che ricorda GI Jane, mentre tiene in braccio le sue tre figlie avvolte in una coperta: Rumer, Scout e Tallulah, nate dal suo matrimonio con Bruce Willis. Un'altra foto in bianco e nero, scattata qualche anno dopo, ritrae Demi senza trucco, con un bikini leopardato e occhiali da sole a goccia, mentre tiene in braccio la nipotina appena nata, Louetta. Un viaggio toccante e commovente nella storia della famiglia.

Rumer Willis, una madre celebre

Louetta, la figlia di tre anni di Rumer Willis e Derek Richard Thomas, compare in diverse immagini del carosello, tra cui una scattata durante le festività natalizie. Questo post è il modo in cui Demi Moore celebra la figlia maggiore, Rumer, nel suo ruolo di madre. La didascalia recita "Buona festa della mamma e della nonna" , un modo per onorare contemporaneamente tre generazioni di donne della stessa famiglia.

Un'istantanea in bianco e nero di una bambina vestita di tulle stellato e 30 anni di maternità condensati in una carrellata di Instagram: Demi Moore ha offerto qualcosa di raro per la Festa della Mamma (che si celebra il 10 maggio negli Stati Uniti): un'immagine di famiglia autentica e senza filtri. E ha avuto una risonanza che è andata ben oltre i suoi 6,7 milioni di follower.