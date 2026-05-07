Billie Eilish, affetta dalla sindrome di Tourette, denuncia i pregiudizi su questo disturbo.

È raro vedere un artista parlare con tanta sincerità della propria vita quotidiana. Billie Eilish ha fatto proprio questo, senza filtri e senza finzioni. Ospite del podcast "Good Hang with Amy Poehler" , andato in onda il 5 maggio 2026, la cantautrice e attrice americana ha parlato a lungo della sua esperienza con la sindrome di Tourette (TS), un disturbo neurologico con cui convive da quando aveva 11 anni. Le sue riflessioni sono preziose e fanno luce su un argomento che rimane in gran parte incompreso.

Una battaglia invisibile, combattuta ogni giorno

Parlando con l'attrice, comica, sceneggiatrice, regista e produttrice americana Amy Poehler, Billie Eilish ha spiegato qualcosa che per lei fa parte della vita di tutti i giorni: la "soppressione". Questa tecnica consiste nel controllare il più possibile i propri tic nervosi, soprattutto in pubblico. Ed è esattamente quello che sta facendo durante l'intervista, rivela.

Sotto il tavolo, le sue ginocchia si muovono incessantemente, i gomiti si contraggono, tutto il suo corpo lavora silenziosamente per nascondere ogni cosa alla telecamera. "Quando vengo intervistata, faccio di tutto per reprimere i miei tic, costantemente. E appena esco dalla stanza, devo lasciarli uscire tutti", ha confidato. Un'immagine potente che dice molto sull'impegno che mette dietro le quinte.

Smantellare le idee preconcette

Ciò che infastidisce Billie Eilish è la mancanza di comprensione. Quando ha un "attacco di tic", ovvero una serie di tic rapidissimi, le persone intorno a lei si preoccupano o reagiscono in modo impacciato. "È perfettamente normale", sottolinea. Per spiegare cosa sta provando, offre un paragone efficace: immaginate quei pensieri intrusivi che tutti abbiamo, ma che la bocca è costretta a pronunciare ad alta voce. Questa è la sindrome di Tourette.

Secondo il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito (NHS), questo disturbo neurologico causa suoni o movimenti improvvisi e involontari, chiamati tic, che possono essere scatenati da stress, eccitazione o stanchezza. E non tutti sono in grado di controllarli, come fa notare in modo molto azzeccato Billie Eilish.

Una parola preziosa per cambiare prospettiva

Anche altri artisti, come il cantante, musicista e cantautore scozzese Lewis Capaldi, si sono espressi pubblicamente per condividere la propria diagnosi e cambiare la percezione comune. Queste voci sono importanti. Contribuiscono a smantellare gli stereotipi che circondano la sindrome di Tourette (TS) e a sensibilizzare l'opinione pubblica su un disturbo che colpisce quasi l'1% dei bambini in età scolare, secondo i dati della Cleveland Clinic .

Con la sua testimonianza, Billie Eilish non cerca pietà o sensazionalismo. Vuole semplicemente che le persone capiscano. Che sappiano quanto impegno richieda ogni intervista, ogni apparizione pubblica, senza che nessuno lo sospetti. E che dietro le voci più potenti, a volte si nascondono lotte silenziose. Le sue parole sono una mano tesa a tutti coloro che convivono con la sindrome di Tourette: sì, quello che provano esiste, è reale e merita di essere ascoltato.