A bordo piscina, questa stella del wrestling festeggia il suo nuovo status di campionessa per la seconda volta.

Julia P.
@lolavicewwe / Instagram

La wrestler della WWE Lola Vice, reduce dalla conquista di due titoli mondiali, si è goduta una pausa di sole a bordo piscina a Miami, con le sue due cinture di campionessa al suo fianco. Un momento di pura felicità, condiviso con i suoi fan, che dice molto sul suo percorso.

Una notte che ha cambiato tutto a Saint-Louis

La data è il 4 aprile 2026, e siamo a St. Louis, Missouri. Quella sera, Lola Vice non era lì solo per fare numero. Sul ring della Stand & Deliver, ha affrontato Jacy Jayne, la campionessa in carica, e Kendal Grey in un esplosivo incontro a tre. E ne è uscita vittoriosa, grazie al suo caratteristico pugno rotante all'indietro, un'abilità affinata durante gli anni trascorsi nelle MMA.

A 27 anni, Lola Vice ha conquistato il suo primo titolo femminile di NXT, ponendo fine a un regno durato 137 giorni. Ma la storia non finisce qui. Con questa vittoria, Lola Vice è diventata la prima wrestler cubano-americana a detenere il titolo. Una fonte di immenso orgoglio per lei e un potente simbolo per un'intera comunità che si identifica con il suo percorso.

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Due cinture, una mentalità

Questa vittoria si aggiunge a un altro titolo conquistato poco più di un anno prima. Nel febbraio 2025, Lola Vice vinse l'AAA Mixed Tag Team Championship insieme al suo partner Mr. Iguana, sconfiggendo Ethan Page e La Hiedra. Oggi detiene due titoli contemporaneamente: un'impresa rara che la dice lunga sul suo prestigio nell'attuale panorama WWE.

Un momento di gioia condiviso con i suoi fan

Per festeggiare, niente batte un po' di sole. La campionessa ha posato a bordo piscina, mettendo in bella mostra le sue due cinture, e ha condiviso queste foto sul suo account Instagram, che conta oltre un milione di follower. La reazione è stata immediata: sono arrivati tantissimi commenti, dalle congratulazioni e dalle emoji di ammirazione a messaggi più personali. Molti hanno elogiato non solo la campionessa, ma anche la radiosa donna ritratta nelle immagini.

Tra un traguardo storico e un momento di pura gioia, Lola Vice sta vivendo un anno straordinario. La prima cubano-americana a vincere il titolo femminile di NXT, due volte campionessa in attività, volto di una nuova generazione… e tutto questo a soli 27 anni. Una cosa è certa: la sua ascesa è appena iniziata e non abbiamo ancora sentito parlare di lei.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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