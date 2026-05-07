A bordo piscina, questa stella del wrestling festeggia il suo nuovo status di campionessa per la seconda volta.

La wrestler della WWE Lola Vice, reduce dalla conquista di due titoli mondiali, si è goduta una pausa di sole a bordo piscina a Miami, con le sue due cinture di campionessa al suo fianco. Un momento di pura felicità, condiviso con i suoi fan, che dice molto sul suo percorso.

Una notte che ha cambiato tutto a Saint-Louis

La data è il 4 aprile 2026, e siamo a St. Louis, Missouri. Quella sera, Lola Vice non era lì solo per fare numero. Sul ring della Stand & Deliver, ha affrontato Jacy Jayne, la campionessa in carica, e Kendal Grey in un esplosivo incontro a tre. E ne è uscita vittoriosa, grazie al suo caratteristico pugno rotante all'indietro, un'abilità affinata durante gli anni trascorsi nelle MMA.

A 27 anni, Lola Vice ha conquistato il suo primo titolo femminile di NXT, ponendo fine a un regno durato 137 giorni. Ma la storia non finisce qui. Con questa vittoria, Lola Vice è diventata la prima wrestler cubano-americana a detenere il titolo. Una fonte di immenso orgoglio per lei e un potente simbolo per un'intera comunità che si identifica con il suo percorso.

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Due cinture, una mentalità

Questa vittoria si aggiunge a un altro titolo conquistato poco più di un anno prima. Nel febbraio 2025, Lola Vice vinse l'AAA Mixed Tag Team Championship insieme al suo partner Mr. Iguana, sconfiggendo Ethan Page e La Hiedra. Oggi detiene due titoli contemporaneamente: un'impresa rara che la dice lunga sul suo prestigio nell'attuale panorama WWE.

Un momento di gioia condiviso con i suoi fan

Per festeggiare, niente batte un po' di sole. La campionessa ha posato a bordo piscina, mettendo in bella mostra le sue due cinture, e ha condiviso queste foto sul suo account Instagram, che conta oltre un milione di follower. La reazione è stata immediata: sono arrivati tantissimi commenti, dalle congratulazioni e dalle emoji di ammirazione a messaggi più personali. Molti hanno elogiato non solo la campionessa, ma anche la radiosa donna ritratta nelle immagini.

Tra un traguardo storico e un momento di pura gioia, Lola Vice sta vivendo un anno straordinario. La prima cubano-americana a vincere il titolo femminile di NXT, due volte campionessa in attività, volto di una nuova generazione… e tutto questo a soli 27 anni. Una cosa è certa: la sua ascesa è appena iniziata e non abbiamo ancora sentito parlare di lei.