Accettando la sua disabilità, questa ospite del Met Gala sta sorprendendo gli utenti di internet.

La modella americana Lauren Wasser, con doppia amputazione, ha fatto un'apparizione straordinaria al Met Gala del 2026. Ha scelto un abito dorato di Prabal Gurung, perfettamente in linea con il tema della serata, "Fashion Is Art" (La moda è arte). Sul red carpet, ha indossato un completo corto a due pezzi color oro. Un look luminoso e molto personale che ha subito catturato l'attenzione di fotografi e utenti del web.

Un look che celebra la sua storia

Lauren Wasser è nota per il suo attivismo a favore della lotta contro la sindrome da shock tossico, avendo perso la gamba destra nel 2012 e poi la sinistra nel 2018 a causa di complicazioni. Al Met Gala del 2026, non ha cercato di nascondere la sua disabilità. Al contrario, l'ha integrata nel suo look con forza e sicurezza, trasformando la sua immagine in un potente messaggio di fiducia in se stessi. Le sue protesi dorate si fondevano perfettamente con l'ensemble interamente dorato, dal blazer strutturato ai bermuda abbinati, creando un effetto quasi statuario: potente e assertiva dalla testa ai piedi.

Una silhouette dorata molto discussa

Per completare il suo outfit, Lauren Wasser ha scelto diversi gioielli: collane di diamanti a più strati, anelli vistosi e un orologio di grande effetto. Indossava anche un berretto dorato tra i suoi lunghi capelli biondo platino. L'effetto complessivo era sorprendente.

Sui social media, molti utenti hanno elogiato la sua presenza, ritenendo che incarnasse perfettamente l'idea che la moda possa essere anche un mezzo di espressione e di protesta. Le reazioni sono state in larga parte positive dopo l'apparizione di Lauren Wasser al Met Gala del 2026. Molti utenti hanno definito il suo outfit "potente", "fonte di ispirazione" e "splendido", mentre altri si sono congratulati con la modella per la sua sicurezza in sé stessa.

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Accettando la sua disabilità anziché nasconderla, Lauren Wasser ha avuto un impatto fortissimo. La sua apparizione ha ricordato che il red carpet non è solo un palcoscenico, ma anche uno spazio in cui alcune persone possono trasmettere un messaggio importante. Con il suo abito dorato, ha dimostrato che bellezza e stile non si conformano a un unico standard. Un'apparizione potente, stimolante e acclamata da tutti.