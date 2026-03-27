A 40 anni, questa modella cambia acconciatura e suscita reazioni

La modella, presentatrice televisiva, attrice, autrice e attivista americana Chrissy Teigen ha sorpreso i suoi fan rivelando una trasformazione dei capelli. Nota per la sua iconica chioma lunga, ha optato per un taglio decisamente più corto, con grande sorpresa di tutti. Condiviso su Instagram, questo cambio di look ha rapidamente suscitato numerose reazioni, confermando la duratura influenza di Chrissy Teigen nel mondo della bellezza.

Un taglio di capelli corto che segna una svolta

Chrissy Teigen ha recentemente detto addio alla sua lunga chioma, optando per un bob liscio e strutturato. In un post su Instagram, ha condiviso diverse foto della sua trasformazione, accompagnate da un messaggio in cui esprimeva una sensazione di leggerezza dopo il cambio di look. Il nuovo taglio presenta una riga centrale ben definita e capelli all'altezza della mascella, creando un aspetto moderno e minimalista. Questo tipo di bob è apprezzato per la sua capacità di incorniciare il viso, offrendo al contempo una silhouette sofisticata.

Una trasformazione svelata su Instagram

Per svelare il suo nuovo look, Chrissy Teigen ha condiviso un selfie allo specchio e un primo piano che evidenzia la precisione del taglio. In un altro video, appare con un'acconciatura leggermente ondulata, sottolineando la versatilità di questa lunghezza. Ha anche menzionato i professionisti che hanno contribuito alla trasformazione, confermando l'importanza della competenza del parrucchiere per ottenere questo tipo di taglio strutturato.

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Una tendenza verso una maggiore semplicità

Il taglio corto di Chrissy Teigen si inserisce in una tendenza più ampia che privilegia acconciature pratiche e adatte alla vita di tutti i giorni. Il caschetto pari, presenza fissa sul red carpet, rimane un classico intramontabile che trascende le stagioni senza perdere il suo fascino. Optando per una lunghezza più corta, la modella conferma l'attuale tendenza verso look minimalisti che privilegiano struttura e semplicità.

Con questo nuovo taglio di capelli, Chrissy Teigen dimostra che un cambio di acconciatura può "trasformare la silhouette" pur mantenendo un'eleganza senza tempo. Questa scelta, ampiamente discussa sui social media, illustra la continua influenza di Chrissy Teigen nel mondo della bellezza e delle tendenze.