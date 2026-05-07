"Non è cambiata per niente": a 45 anni, Jessica Alba scatena reazioni con un nuovo selfie.

Alcune foto parlano da sole. È il caso di quella pubblicata da Jessica Alba, che ha sicuramente fatto parlare i suoi follower. In un semplice selfie condiviso in cima a una galleria di Instagram, l'attrice e imprenditrice americana appare particolarmente radiosa, scatenando rapidamente numerose reazioni.

Un selfie che sta facendo sciogliere i cuori online

Nella foto non ci sono effetti speciali né messe in scena. Jessica Alba appare semplicemente di fronte al suo telefono, con i lunghi capelli ondulati che le ricadono sulle spalle, indossa un semplice maglione nero e sfoggia un sorriso naturale. Il trucco è discreto, gli occhi luminosi e senza fronzoli. È proprio questa semplicità ad aver conquistato molti utenti di internet. Nei commenti, messaggi come "Non è cambiata per niente" e "Splendida" sono frequenti, elogiando il suo aspetto naturale e la semplicità di questo selfie condiviso su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Alba (@jessicaalba)

Un mese all'insegna della gentilezza

Nella didascalia del suo carosello, Jessica Alba ha scritto poche parole: "Un mese pieno di amore, cura di sé e bella compagnia". Questo stato d'animo rispecchia perfettamente l'atmosfera dei suoi recenti post, che sono stati più intimi, più composti e più personali. E bisogna dire che aprile 2026 è stato un mese "speciale" per lei. Il 28 aprile ha festeggiato il suo 45° compleanno, circondata dai suoi cari.

Una nuova era, più pacifica

Negli ultimi mesi, Jessica Alba sembra aver trovato un equilibrio che le si addice. Madre di tre figli – Honor, Haven e Hayes – ora condivide la sua vita con l'attore Danny Ramirez. Parallelamente alla sua carriera cinematografica, che continua a coltivare con diversi progetti, gestisce ancora "The Honest Company", l'azienda di prodotti naturali che ha co-fondato nel 2011. E a quanto pare, questo nuovo capitolo le si addice perfettamente. Nelle sue foto recenti, Jessica Alba appare serena.

Con questo selfie, Jessica Alba ci ricorda ancora una volta perché da oltre 20 anni suscita ammirazione. Senza ritocchi né filtri, appare semplicemente se stessa, radiosa e naturale. Le numerose reazioni al suo post dimostrano inoltre che questa autenticità rimane uno degli aspetti più apprezzati della sua immagine pubblica.