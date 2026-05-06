"Una donna magnifica": a 76 anni, sfoggia una silhouette impeccabile sul tappeto rosso.

La stilista sino-americana Vera Wang ha nuovamente catturato l'attenzione al Met Gala del 2026. A 76 anni, è apparsa sul red carpet con un abito nero disegnato da lei stessa, fedele al suo stile inconfondibile. La sua apparizione ha suscitato immediatamente reazioni online.

Un abito che "mette in risalto la sua figura".

Per questa serata dedicata al connubio tra moda e arte, Vera Wang ha scelto un abito nero dalla struttura molto definita. Il capo era composto da una gonna a vita bassa unita a uno scollo alto, con un fascia nero indossato sotto e maniche a sbuffo. Questo taglio metteva in risalto la sua figura, in particolare il busto e le braccia. Sul red carpet, ha osato indossare un outfit audace, "concepito come una vera e propria dimostrazione di stile".

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Una creazione ispirata alla storia della moda.

L'abito di Vera Wang si ispirava al lavoro dello stilista Rudi Gernreich, noto per le sue silhouette innovative. Il choker indossato dalla stilista era, infatti, una delle sue creazioni. L'abito richiamava anche uno dei suoi iconici costumi da bagno degli anni '70, ora parte della collezione del Metropolitan Museum of Art.

La moda non ha età.

Questo look ha riscosso un particolare successo tra gli utenti di internet perché trasmetteva un messaggio semplice: la moda non ha età. A 76 anni, Vera Wang ha dimostrato che è possibile indossare un outfit forte e personale senza essere limitate dalle aspettative che spesso vengono imposte alle donne con l'avanzare dell'età. Il suo aspetto è stato ampiamente elogiato proprio per questo motivo. Molti l'hanno vista come una donna libera, sicura di sé e fonte d'ispirazione. Nei commenti, diverse persone hanno scritto, tra le altre cose, "una donna magnifica".

Tuttavia, le opinioni non sono state unanimi. Alcuni utenti di internet hanno criticato il suo aspetto, definendola "troppo magra" e affermando che "non dimostrava la sua età", ipotizzando che potesse essersi sottoposta a interventi di chirurgia estetica. Altri hanno ampliato il dibattito, indicando il Met Gala come "l'ennesimo esempio di glorificazione di corpi molto magri, persino emaciati", denunciando una persistente cultura della magrezza e invitando alla riflessione.

In breve, Vera Wang ha dimostrato di essere una figura imprescindibile nel mondo della moda. La sua apparizione al Met Gala del 2026 ci ricorda che lo stile non dipende né dall'età né dalle convenzioni, ma soprattutto dalla sicurezza con cui si indossa un abito.