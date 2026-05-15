Charli D'Amelio adotta un miniabito in pizzo dallo stile "audace".

Fabienne Ba.
@charlidamelio / Instagram

La celebrità americana dei social media Charli D'Amelio non pubblica mai nulla senza che diventi un evento. Il suo recente carosello su Instagram, con la semplice didascalia "qui e là", ha mescolato diversi outfit e momenti, ma è stato un miniabito di pizzo blu a "rubare la scena" fin dalla prima immagine.

Il miniabito blu a strati, un pezzo del post

Nella prima foto, Charli D'Amelio indossa un miniabito blu con una profonda scollatura. Una borsa nera portata a tracolla completa il look, creando un sorprendente contrasto cromatico tra il blu e il nero. L'abito, a metà tra il pizzo e un abito da sera, illustra perfettamente lo stile che sta esplorando da qualche mese. I capelli sono raccolti in una coda di cavallo alta e liscia, con un trucco preciso: sopracciglia definite, eyeliner sottile e labbra nude. Una scelta beauty minimalista che lascia che l'abito sia il protagonista.

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I tifosi entusiasti, raccontano cifre

Con 50 milioni di follower su Instagram, ogni post di Charli D'Amelio genera migliaia di reazioni in pochi minuti. Questo carosello non ha fatto eccezione: commenti entusiasti, salvataggi in massa e condivisioni hanno rapidamente diffuso le immagini dal suo feed alle community di moda e lifestyle. La giovane donna continua a dimostrare che la sua influenza si estende ben oltre l'universo di TikTok, dove ha costruito la sua carriera.

Un'estetica in continua evoluzione

Charli D'Amelio, ex star di TikTok diventata famosa a 15 anni con i suoi video di ballo, ha gradualmente costruito un'identità di stile più decisa. Negli ultimi mesi, ha sfoggiato una varietà di look che giocano con il pizzo, le sovrapposizioni e i colori saturi: una direzione stilistica coerente che la distingue sempre più dal look "casual" che l'ha resa celebre. Questa carrellata ne è l'ultimo esempio.

Un miniabito di pizzo blu, una coda di cavallo e una didascalia di due parole: Charli D'Amelio ha dimostrato ancora una volta che i post più semplici sono a volte i più efficaci. Continua a scrivere la sua personale definizione di stile.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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