Hilary Duff reinventa il costume da bagno rosso con una silhouette ispirata allo chic vintage.

Fabienne Ba.
@hilaryduff / Instagram

L'attrice e cantautrice americana Hilary Duff ha impreziosito le pagine di Sports Illustrated Swimsuit, una delle principali riviste sportive americane. Fotografata alle Isole Turks e Caicos da Kat Irlin, ha regalato un servizio fotografico radioso, con un'immagine in particolare che ha immediatamente conquistato i suoi fan.

Il suo primo costume da bagno per Sports Illustrated

Per la sua prima apparizione sulle pagine di Sports Illustrated Swimsuit, Hilary Duff ha posato a South Caicos, nelle Isole Turks e Caicos, fotografata da Kat Irlin per l'edizione 2026 della rivista. Il servizio fotografico includeva diversi look, ma è stato il costume rosso Vitamin A ad attirare maggiormente l'attenzione.

Un'estetica vintage e solare

Hilary Duff indossava un costume intero rosso acceso di Vitamin A, caratterizzato da una profonda scollatura e spalline sottili. In una delle foto del servizio fotografico, una delle spalline le scivola naturalmente dalla spalla mentre ride: un momento spontaneo che conferisce all'immagine una naturalezza che nemmeno la posa più studiata potrebbe eguagliare. La sua pelle dorata, i capelli biondi baciati dal sole e l'espressione gioiosa completavano il quadro, evocando una vacanza da sogno.

L'intero servizio fotografico gioca su un'estetica retrò e solare, con riferimenti agli anni '50 e allo stile chic delle spiagge americane, che Hilary Duff ha incarnato con disinvoltura. Il costume rosso, a metà tra pin-up e moderno, si inserisce perfettamente nella tendenza dei costumi interi vintage che hanno dominato la moda mare nelle ultime due stagioni. Lontano dal minimalismo e dall'eccesso, è un capo che non ha bisogno di altro che del sole per esprimere al meglio la sua bellezza.

"Lunga vita alla regina Hilary"

Non appena Sports Illustrated Swimsuit ha pubblicato il post, le reazioni dei fan si sono susseguite a ritmo incalzante. "Lunga vita alla regina Hilary!", ha scritto uno. Un altro ha riassunto il concetto con toccante precisione: "In qualche modo, ogni sua versione diventa più iconica". Questi commenti riflettono la percezione che il pubblico ha della carriera dell'attrice: una donna la cui immagine e sicurezza sembrano rafforzarsi con il tempo, anziché il contrario.

Un'attrice in piena rinascita

Questo servizio fotografico per Sports Illustrated arriva in una primavera particolarmente intensa per Hilary Duff. Attualmente è in tour con il suo "Lucky Me Tour" per promuovere il suo sesto album "Luck... or Something", in uscita a febbraio 2026. Il suo ritorno sulla scena musicale e ora questa apparizione in una delle pubblicazioni più iconiche della cultura pop americana segnano una nuova era: più assertiva, più libera e visibilmente più realizzata che mai.

Una spallina scivolata, una risata improvvisa e il sole tra i capelli: a Hilary Duff non è servito molto per fare un ingresso trionfale su Sports Illustrated Swimsuit. La foto diceva tutto: è esattamente dove dovrebbe essere.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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