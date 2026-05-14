In spiaggia, quest'ex Miss Universo fa colpo con il suo look estivo.

Iris Mittenaere ha condiviso un nuovo Reel (video) su Instagram, girato sulle spiagge di Mauritius, e tanto è bastato per conquistare i suoi follower. L'ex Miss Francia 2016 e Miss Universo 2016 appare con un leggero abito stampato, sullo sfondo di uno spettacolare tramonto. "Nata per stare in riva al mare 🏝️", ha semplicemente scritto nella didascalia del post, insieme agli hashtag #mauritius e #island. Questa parentesi estiva ha subito catturato l'attenzione del web.

Un abito stampato perfetto per la stagione.

Per questa vacanza sulla costa dell'Oceano Indiano, Iris Mittenaere ha scelto un abito con una stampa animalier effetto pitone nei toni del marrone e del caramello. Questa scelta di moda richiama la principale tendenza "boho beach" che domina la stagione primavera/estate 2026, caratterizzata da stampe naturali, tessuti leggeri e tagli corti, facili da indossare dopo una giornata in spiaggia.

Per la sua acconciatura, Iris ha optato per capelli sciolti e ondulati, leggermente scompigliati dalla brezza marina. Alcuni braccialetti discreti al polso completavano il look. L'effetto complessivo era di una semplicità estiva, perfettamente in sintonia con l'ambiente circostante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iris Mittenaere (@irismittenaere)

Una vista spettacolare che valorizza il video

Al di là dell'aspetto visivo, ciò che colpisce immediatamente del post è il paesaggio che fa da sfondo a Iris Mittenaere. Girato durante l'ora d'oro, il video cattura un cielo in cui nuvole soffici si fondono con riflessi dorati, mentre l'oceano dispiega le sue onde a perdita d'occhio. Mauritius, meta di punta nell'Oceano Indiano, offre qui uno dei suoi scenari più iconici: sabbia chiara, onde placide e un orizzonte tinto di rosa.

Questa ambientazione naturale conferisce al post un'atmosfera quasi cinematografica. Molti utenti di internet hanno commentato la bellezza del panorama tanto quanto quella di Iris Mittenaere stessa, alcuni definendolo addirittura un momento da "cartolina". Una composizione semplice ma straordinariamente efficace, capace di trasportare immediatamente i suoi follower in un'atmosfera vacanziera.

I fan sono stati conquistati dal post

Sotto il Reel (video di Instagram), le reazioni si moltiplicano. I commenti si susseguono per lodare sia il look che la fuga offerta: "Sei magnifica" , "Che vista" , "Sogniamo di andare via con te" , "Un tramonto da sogno" ... Un'ondata di entusiasmo che conferma il posto di Iris Mittenaere nel cuore del pubblico francese, a quasi dieci anni dalla sua incoronazione.

Diventata una figura imprescindibile nel panorama mediatico francese – tra conduzione televisiva, progetti imprenditoriali e impegno filantropico – Iris Mittenaere dimostra, post dopo post, di saper coltivare un legame semplice e sincero con la sua comunità.

Con questo Reel girato a Mauritius, Iris Mittenaere ha creato uno dei suoi post più popolari della stagione. Tra il suo abito leggero a fantasia, l'atmosfera dorata e il semplice messaggio sul suo amore per il mare, offre ai suoi follower una gradita pausa. E, ancora una volta, riscuote un grande successo sui social media.