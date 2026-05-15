"Ancora più bella con l'età": a 57 anni, Gillian Anderson incanta in un abito bianco ricamato con perline.

L'attrice americana Gillian Anderson ha recentemente calcato il red carpet del 79° Festival di Cannes (12-23 maggio 2026) per la proiezione di "La vita di una donna", una nuova commedia drammatica diretta dall'attrice e regista francese Charline Bourgeois-Tacquet. Figura di spicco sia nel mondo della moda che in quello del cinema, ha incantato i presenti con un abito bianco statuario e ricamato. Il suo aspetto è stato immediatamente elogiato online, con commenti unanimi che concordavano sul fatto che l'attrice fosse più radiosa che mai.

Un abito scultoreo, a metà strada tra minimalismo e precisione.

Per la sua attesissima apparizione sulla Croisette, Gillian Anderson ha optato per un abito bianco dalle linee grafiche e dal drappeggio architettonico. Il capo, disegnato da una delle più importanti case di moda italiane, presentava un meticoloso ricamo di perle e strass sparsi sul corpetto, creando un effetto quasi da gioiello. La scollatura asimmetrica strutturava la silhouette, mentre un piccolo fiocco tono su tono sul davanti dell'abito – ripetuto sul retro dove si incrociano le spalline – aggiungeva un tocco rock 'n' roll all'intero look.

L'attrice indossava gioielli di diamanti alle orecchie e al collo. I suoi ricci ondulati erano raccolti in una coda di cavallo alta e il suo trucco, leggero e discreto, ne sottolineava la semplicità. Questo approccio raffinato ha permesso agli abiti di alta moda di essere i veri protagonisti.

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Una giornata dedicata alla moda

Questa apparizione serale al Festival di Cannes si è inserita in una giornata particolarmente intensa per Gillian Anderson. Nel pomeriggio, l'attrice aveva già sorpreso tutti sulla Croisette sfoggiando una lunga chioma bionda ultra-riccia, ispirata alle acconciature degli anni '80. Un look radioso, completato da un abito beige a fantasia floreale dallo stile decisamente retrò.

Presenza fissa al Festival di Cannes e cliente affezionata di diverse importanti case di moda italiane, Gillian Anderson ha coltivato per diverse stagioni un rapporto speciale con le passerelle. Lo scorso marzo, ha chiuso in modo memorabile una delle sfilate più attese della Settimana della Moda di Parigi, confermando il suo status di icona di stile e attrice. Questa duplice identità – quella di interprete esigente e figura influente nel mondo della moda – le permette di avere una presenza unica ai principali eventi cinematografici.

Un'apparizione accolta da un'ondata di reazioni

Sotto le pubblicazioni di moda dedicate al suo aspetto, fioccano i commenti degli utenti di internet. "Diventa ancora più bella con l'età" , "Magnifica come sempre" , "Una vera icona" ... queste reazioni, numerose e unanimemente benevole, sottolineano quanto l'attrice incarni oggi una certa forma di eleganza, libera dai vincoli legati all'età.

Questa posizione pubblica non è certo estranea alla stessa Gillian Anderson. Nota per le sue posizioni femministe, l'attrice afferma da diversi anni che "accettare la propria età significa rifiutarsi di scomparire". Questa filosofia la accomuna ad altre figure del cinema come l'attrice e modella americana Brooke Shields, l'attrice americana Sharon Stone e l'attrice e produttrice americana Jane Fonda, tutte impegnate, a modo loro, nella lotta affinché le donne over 50 non vengano più rese invisibili dall'industria. Con ogni apparizione a Cannes, Gillian Anderson dimostra che moda e cinema possono continuare a scrivere storie meravigliose anche dopo i 40 anni.

Con il suo abito bianco ricamato e il portamento impeccabile, Gillian Anderson ha regalato uno dei momenti di moda più memorabili della terza giornata del Festival di Cannes 2026. Al di là dell'abito in sé, la sua apparizione è servita a ricordare una verità spesso dimenticata: la luminosità non svanisce con l'età, anzi, si intensifica. Una lezione di stile, ma anche di sicurezza, che molti ricorderanno ben oltre la Croisette.