La ginnasta Livvy Dunne adotta un abbigliamento da spiaggia vintage e fa scalpore

L'influencer americana ed ex ginnasta artistica Livvy Dunne torna per il quarto anno consecutivo sulla rivista sportiva americana Sports Illustrated Swimsuit, annunciandolo con un post ironico su Instagram: "Anno 4, continuo a fare scalpore" .
Un servizio fotografico a Loreto, nel cuore della Bassa California.
È stato su Instagram che Livvy Dunne ha confermato il suo ritorno sulle pagine di Sports Illustrated Swimsuit per il quarto anno consecutivo, con le parole: "Anno 4, continuo a fare scalpore". Una didascalia concisa che dice molto su quanta strada abbia fatto dalla sua prima apparizione e sulla sicurezza con cui ora affronta questo compito, che è diventato il suo marchio di fabbrica.
Il servizio fotografico si è svolto a Loreto, nella Baja California Sur, in Messico: un ambiente costiero selvaggio e luminoso che ha fornito lo sfondo perfetto per l'estetica vintage del look scelto per l'occasione. Le immagini la ritraggono a volte in posa con i capelli biondi mossi dal vento, altre volte mentre corre sulla sabbia: un contrasto tra la posa controllata e il movimento spontaneo che conferisce alle foto un'energia naturale.
Un set a righe color crema e bianche con anello in legno
Il capo scelto per questo servizio fotografico ha un'estetica decisamente retrò: un due pezzi a righe crema e bianche, la cui parte superiore è tenuta insieme da un ampio anello di legno al centro – un dettaglio artigianale che conferisce all'outfit un'estetica vintage anni '70. L'insieme coordinato, delicato e al contempo deciso, si integrava perfettamente nel paesaggio naturale di Loreto.
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Un viaggio inaspettato
Livvy Dunne, ex ginnasta artistica di alto livello della Louisiana State University (LSU), ha costruito una notevole presenza mediatica e commerciale parallelamente alla sua carriera sportiva. La sua collaborazione con una delle principali riviste sportive americane, Sports Illustrated Swimsuit, iniziata quando era ancora un'atleta universitaria, è diventata un elemento fondamentale della sua immagine pubblica. Fa inoltre parte del cast del reboot di "Baywatch" della Fox per la stagione 2026-2027, a conferma di una traiettoria che si estende ben oltre il mondo dello sport.
Quattro anni, la stessa spiaggia, una presenza costante: Livvy Dunne è una di quelle personalità che sono riuscite a trasformare un'apparizione mediatica in un vero e proprio segno distintivo. "Fa ancora parlare di sé" : è proprio quello che fa, anno dopo anno.