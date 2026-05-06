Kaia Gerber, la figlia di Cindy Crawford, affascina con le sue foto.

Fabienne Ba.
@kaiagerber / Instagram

La modella e attrice americana Kaia Gerber non ha bisogno di una cornice spettacolare per catturare l'attenzione. Il suo ultimo carosello su Instagram, composto da alcune foto in un elegante completo bianco, è bastato a scatenare una nuova ondata di ammirazione tra i suoi 10 milioni di follower.

Un selfie allo specchio "naturale".

La carrellata di foto condivisa da Kaia Gerber ritrae la modella con una canotta bianca, dal taglio corto e con le spalle scoperte, realizzata in un tessuto leggero, abbinata a uno slip coordinato con laccetti laterali: un completo minimalista e raffinato. La posa è naturale: un selfie davanti allo specchio, leggermente di profilo, con i capelli raccolti in uno chignon morbido, alcune ciocche che le incorniciano il viso. Niente di teatrale o palesemente costruito, ed è proprio questo che rende l'immagine così potente.

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Un post condiviso da Kaia (@kaiagerber)

Il bianco monocromatico come segno distintivo del momento

Questo look total white si inserisce in una coerenza stilistica che Kaia Gerber ha coltivato per diverse stagioni: capi semplici e tessuti leggeri. La modella è spesso citata tra le personalità che meglio incarnano il minimalismo contemporaneo, ovvero un modo di vestire che sembra non fare alcuno sforzo. Nel 2026, il bianco è uno dei colori dominanti del suo guardaroba digitale.

I fan restano affascinati come sempre.

I commenti sotto il post riflettono un'ammirazione sincera e costante. Le reazioni entusiaste si sono susseguite, mettendo in luce la bellezza naturale e lo stile disinvolto di Kaia Gerber anche nei suoi post più semplici. Con 10 milioni di follower su Instagram, ogni suo post diventa rapidamente un momento di moda, anche i più casual.

L'eredità di Crawford, senza mai esserne l'ombra.

Kaia Gerber è la figlia della supermodella americana Cindy Crawford e dell'imprenditore americano Rande Gerber. Nonostante la somiglianza con la madre sia impressionante, nel corso degli anni ha costruito un'identità visiva e professionale del tutto personale. Sfila per le più grandi case di moda, recita in produzioni teatrali e cinematografiche e si distingue per una presenza su Instagram che fonde moda, vita privata e cultura.

Attrice e modella emergente

Al di fuori del mondo della moda, Kaia Gerber si sta preparando per l'uscita di "Mother Mary", un thriller psicologico al fianco delle attrici Anne Hathaway, Michaela Coel e Hunter Schafer. Questo progetto conferma la sua crescente presenza anche al di fuori delle passerelle e dimostra come ogni post su Instagram, persino il più informale, contribuisca a delineare il ritratto di una personalità poliedrica in continua evoluzione.

Una maglietta bianca, un selfie allo specchio, dieci milioni di follower in attesa: Kaia Gerber dimostra ancora una volta che le immagini più semplici sono a volte le più potenti. La modella e attrice americana, figlia di Cindy Crawford, ha smesso da tempo di essere "la figlia di" ed è semplicemente diventata se stessa.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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