Search here...

"Sembra avere 20 anni": questa cantante festeggia il suo 30° compleanno con stile

Léa Michel
@jennierubyjane/Instagram

Jennie Kim, icona mondiale del K-pop e membro del gruppo femminile K-pop BLACKPINK, ha appena raggiunto un traguardo importante: il suo 30° compleanno, che ha festeggiato il 16 gennaio 2026. Nota per il suo stile unico e il suo irresistibile carisma, la cantante ha caratterizzato l'evento con un tocco di umorismo e raffinatezza, fedele alla sua immagine.

Un'artista all'apice della sua carriera

Su Instagram, Jennie ha condiviso un breve video ispirato a un trend virale: una candela accesa come una sigaretta, una graziosa torta decorata con Cinnamoroll, un amato personaggio di Sanrio, il tutto a ritmo della famosa canzone "Feeling Good". Un omaggio giocoso alla libertà che incarna.

Questa celebrazione arriva in un momento particolarmente fruttuoso per Jennie. Nel bel mezzo del suo Deadline World Tour con le BLACKPINK, il cui concerto finale si terrà il 26 gennaio a Hong Kong, continua a collezionare successi. Ai Golden Disc Awards del 2025 ha trionfato, vincendo quattro premi, tra cui il prestigioso titolo di Artista dell'Anno. E il 2026 si prospetta altrettanto promettente: il gruppo sta preparando l'uscita del mini-album "Deadline", prevista per il 27 febbraio. Jennie sembra quindi combinare maturità e creatività, consolidando il suo status di icona globale oltre i confini del K-pop.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da J (@jennierubyjane)

Un'eleganza naturale e senza tempo

Attraverso il suo post di compleanno, Jennie offre uno sguardo raro sulla sua personalità lontano dai riflettori. I suoi fan hanno elogiato questo momento intimo, sottolineando come la giovane donna irradi sicurezza e serenità. "Sembra avere vent'anni", hanno commentato alcuni utenti, affascinati dalla sua grazia naturale. Jennie dimostra così che a 30 anni la realizzazione non si misura con i numeri, ma con la libertà di essere se stessi, di coltivare le proprie passioni e di andare avanti con sicurezza e autenticità.

Tra successi internazionali, nuovi progetti musicali e una sentita festa di compleanno, Jennie Kim sta entrando nel suo terzo decennio con il piede giusto. Più che mai, incarna una generazione di artisti liberi, eleganti e visionari che stanno ridefinendo i codici della celebrità pur rimanendo fedeli a se stessi.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
"Le donne ingrassano": la sua osservazione sul corpo di un'attrice scatena l'indignazione online

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Le donne ingrassano": la sua osservazione sul corpo di un'attrice scatena l'indignazione online

Un commento virale sul corpo dell'attrice americana Elle Fanning ai Golden Globes del 2026 ha riacceso il dibattito...

"Una bellezza moderna": Madison Beer conquista il palco con un abito lungo

A ogni apparizione pubblica, Madison Beer sembra trasformare il palco in una vera e propria passerella. Invitata al...

Lily Allen brilla in riva al mare: il suo look fa scalpore

Dopo un 2025 segnato da problemi di salute e da una separazione ampiamente pubblicizzata, Lily Allen sembra aver...

Ecco cosa fa questa attrice ogni giorno in 20 minuti per mantenersi in forma dopo i 45 anni

Non c'è bisogno di puntare alla perfezione o di inseguire una versione idealizzata di sé. A volte, tutto...

Incinta, questa modella celebra con orgoglio la sua nuova silhouette.

Incinta del suo secondo figlio, la modella e content creator Sofia Richie Grainge è raggiante mentre celebra con...

"Una dea": la cantante stupisce con la sua figura sul red carpet

Sul red carpet dei Golden Globes 2026, Lisa, iconica componente del gruppo femminile K-pop sudcoreano Blackpink, ha nuovamente...

© 2025 The Body Optimist