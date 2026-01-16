"Sembra avere 20 anni": questa cantante festeggia il suo 30° compleanno con stile

Jennie Kim, icona mondiale del K-pop e membro del gruppo femminile K-pop BLACKPINK, ha appena raggiunto un traguardo importante: il suo 30° compleanno, che ha festeggiato il 16 gennaio 2026. Nota per il suo stile unico e il suo irresistibile carisma, la cantante ha caratterizzato l'evento con un tocco di umorismo e raffinatezza, fedele alla sua immagine.

Un'artista all'apice della sua carriera

Su Instagram, Jennie ha condiviso un breve video ispirato a un trend virale: una candela accesa come una sigaretta, una graziosa torta decorata con Cinnamoroll, un amato personaggio di Sanrio, il tutto a ritmo della famosa canzone "Feeling Good". Un omaggio giocoso alla libertà che incarna.

Questa celebrazione arriva in un momento particolarmente fruttuoso per Jennie. Nel bel mezzo del suo Deadline World Tour con le BLACKPINK, il cui concerto finale si terrà il 26 gennaio a Hong Kong, continua a collezionare successi. Ai Golden Disc Awards del 2025 ha trionfato, vincendo quattro premi, tra cui il prestigioso titolo di Artista dell'Anno. E il 2026 si prospetta altrettanto promettente: il gruppo sta preparando l'uscita del mini-album "Deadline", prevista per il 27 febbraio. Jennie sembra quindi combinare maturità e creatività, consolidando il suo status di icona globale oltre i confini del K-pop.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da J (@jennierubyjane)

Un'eleganza naturale e senza tempo

Attraverso il suo post di compleanno, Jennie offre uno sguardo raro sulla sua personalità lontano dai riflettori. I suoi fan hanno elogiato questo momento intimo, sottolineando come la giovane donna irradi sicurezza e serenità. "Sembra avere vent'anni", hanno commentato alcuni utenti, affascinati dalla sua grazia naturale. Jennie dimostra così che a 30 anni la realizzazione non si misura con i numeri, ma con la libertà di essere se stessi, di coltivare le proprie passioni e di andare avanti con sicurezza e autenticità.

Tra successi internazionali, nuovi progetti musicali e una sentita festa di compleanno, Jennie Kim sta entrando nel suo terzo decennio con il piede giusto. Più che mai, incarna una generazione di artisti liberi, eleganti e visionari che stanno ridefinendo i codici della celebrità pur rimanendo fedeli a se stessi.