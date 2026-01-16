Search here...

Questa signorina affascina con il suo abito in pizzo sul red carpet

Fabienne Ba.
In poche settimane, Hinaupoko Devèze si è affermata come una figura chiave della scena mondana. Invitata a un'attesissima première in un importante cinema parigino, ha lasciato il segno con un abito in pizzo particolarmente elaborato, che ha ricevuto elogi da parte dei presenti.

Un aspetto sorprendente e controllato

Al suo arrivo sul red carpet della première mondiale della serie "Bridgerton" al cinema Max Linder di Parigi, Hinaupoko Devèze ha subito attirato l'attenzione. Il suo outfit, un mix di influenze teatrali e contemporanee, si è distinto dalle scelte più classiche degli altri ospiti. Il suo portamento, la sua postura sicura e la sua attenzione ai dettagli hanno affascinato fotografi e ospiti. La silhouette scelta evocava grandi personaggi storici, pur abbracciando appieno un'interpretazione moderna dello stile.

Un abito che gioca sull'equilibrio e sui contrasti

Hinaupoko Devèze indossava un abito lungo interamente in pizzo bianco, che le avvolgeva elegantemente la figura. Le trasparenze erano delicatamente bilanciate grazie alla fodera color carne. Il corpetto, accuratamente strutturato, aggiungeva un tocco di raffinatezza, mentre il taglio fluido accentuava la sua camminata aggraziata. L'effetto complessivo creava un armonioso equilibrio tra romanticismo, modernità ed eleganza senza tempo.

Una scelta semplice per accessori e prodotti di bellezza

Hinaupoko Devèze ha optato per un'eleganza sobria, lasciando che il suo outfit parlasse da solo, senza eccessi. Indossava la sua fascia Miss Francia 2026, abbinata a un choker in pizzo abbinato all'abito. Gli orecchini a forma di fiore hanno aggiunto un tocco delicato al look generale.

Per quanto riguarda il suo beauty look, ha sfoggiato un trucco effetto "naturale", che valorizzava l'incarnato e gli occhi senza artifici. La sua acconciatura, un semi-raccolto con i capelli sciolti e leggermente ondulati, le incorniciava delicatamente il viso, evidenziando al contempo il collo e la postura.

Una giovane donna che sta già affermando la sua visione di stile

Con questo look raffinato, Hinaupoko Devèze ha dimostrato la sua capacità di creare un look personale, elegante e perfettamente adatto all'evento. Ogni dettaglio sembrava attentamente studiato, riflettendo una vera e propria padronanza dell'immagine e dello stile. È riuscita così a distinguersi con coerenza, sottigliezza e sicurezza, affermando una forte identità nel rispetto dei codici del red carpet.

Le reazioni sono state immediate: in molti hanno elogiato "una performance impeccabile" e la vedevano già come "una personalità da tenere d'occhio nel mondo della moda e dei grandi eventi".

Confermando il suo senso dello stile e la sua padronanza dell'immagine, Hinaupoko Devèze si è affermata come una stella nascente del red carpet francese. Questa apparizione elegante e ricercata segna un altro passo nella sua ascesa mediatica, preannunciando molte altre performance straordinarie a venire. Con questo abito in pizzo, dimostra che, oltre al titolo di Miss Francia 2026, incarna già una vera e propria cifra estetica e una presenza significativa nel mondo della moda e degli eventi mondani.

Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
"Sembra avere 20 anni": questa cantante festeggia il suo 30° compleanno con stile
"Troppo grassa, troppo giovane": a 50 anni Drew Barrymore parla delle critiche al suo corpo

