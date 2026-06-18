Insieme a Shakira, Sofia Vergara ha optato per una canotta colombiana e ha fatto scalpore

L'attrice, modella, produttrice e presentatrice televisiva colombiano-americana Sofia Vergara non ha esitato a mostrare le sue origini. Recentemente ha fatto scalpore insieme all'amica Shakira a un concerto a Los Angeles, indossando un abito che sfoggiava con orgoglio il nome della loro patria.

Una presenza memorabile al concerto di Shakira.

Sofia Vergara ha partecipato a un concerto di Shakira a Los Angeles. Era presente per sostenere la sua amica di lunga data, la cantante di "Hips Don't Lie", durante una serata ricca di emozioni. Entrambe colombiane, le due artiste sono legate da una lunga amicizia e appaiono spesso insieme in pubblico. Per l'occasione, Sofia Vergara ha condiviso una foto con Shakira sul suo account Instagram, oltre a un video in cui balla ai piedi delle transenne, immersa nell'atmosfera festosa.

Una canotta gialla nei colori della Colombia

Per quanto riguarda il suo outfit, Sofia Vergara indossava una canotta aderente di un giallo acceso e brillante, impreziosita da spalline sottili in un colore scuro a contrasto. Anche il bordo destro della scollatura riprendeva questa tonalità scura, creando un'armonia piacevole. L'elemento più distintivo era la parola "COLOMBIA" stampata a caratteri ben leggibili al centro della canotta, accompagnata dal nome "GAVI 10" sul lato sinistro: un chiaro riferimento al calciatore spagnolo di origini colombiane. Una vera dichiarazione d'amore per il suo paese d'origine.

Per completare questo top senza maniche, Sofia Vergara ha optato per un classico del guardaroba: jeans azzurri a vita media, leggermente morbidi. Un approccio minimalista ed efficace che dimostra ancora una volta la maestria stilistica di Sofia Vergara: una formula semplice che centra sempre l'obiettivo.

Un look semplice ed elegante

Sul fronte beauty, Sofia Vergara è rimasta fedele al suo stile abituale. I suoi caratteristici lunghi capelli castani erano acconciati in modo impeccabile e liscio, incorniciando il viso e mettendo in risalto la semplicità del taglio. Il trucco presentava un incarnato luminoso e abbronzato, impreziosito da un leggero smokey eye sui toni scuri e da un elegante rossetto color malva. Questo look bilanciava l'atmosfera festosa dell'outfit con un tocco di raffinatezza.

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Una lunga amicizia tra Sofia Vergara e Shakira

Questa amichevole apparizione è un promemoria della lunga amicizia tra Sofia Vergara e Shakira. Entrambe originarie della costa caraibica colombiana e diventate icone internazionali nei rispettivi campi – la musica per una, il cinema e la televisione per l'altra – le due donne incarnano una vera fonte di orgoglio nazionale.

Le loro apparizioni pubbliche insieme, sebbene rare, sono sempre accolte con entusiasmo dai fan, che apprezzano l'autenticità del loro legame. Questa presenza dietro le quinte e nel cuore del concerto testimonia una vera amicizia, ben lontana dalle semplici "convenzioni hollywoodiane".

Un post che sta infiammando Instagram

Come per ogni sua apparizione, il post di Sofia Vergara ha immediatamente scatenato un'ondata di reazioni entusiaste su Instagram. I suoi follower hanno elogiato l'energia gioiosa del video, la sincerità del suo omaggio alla Colombia e l'evidente sintonia con Shakira. Il formato scelto – un mix di foto e video tra la folla – conferisce inoltre al post un'atmosfera più spontanea, in contrasto con le apparizioni a volte studiate a tavolino di Sofia Vergara. Questo approccio avvicina l'attrice alla sua comunità.

Con indosso una canotta gialla nei colori della Colombia, jeans chiari e un sorriso complice accanto a Shakira, Sofia Vergara ha regalato una delle sue apparizioni più cariche di emozione. Al di là dello stile, ciò che Sofia Vergara ha mostrato è stato il profondo legame con le sue radici, rendendo omaggio al suo paese natale in una serata dedicata alla cultura colombiana.