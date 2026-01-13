Rivelando di avere una relazione con una donna, questa idol thailandese sciocca i suoi fan

In Thailandia, come nel resto dell'Asia, le vite amorose degli idol (o "idols", il termine inglese usato in Giappone) rimangono spesso avvolte da tabù, soprattutto quando si tratta di relazioni queer. Andando contro questo velo di discrezione, l'attrice ed ex idol "Miusic" Praewa Suthamphong ha scelto di parlare apertamente della sua relazione con una donna durante una diretta streaming con i suoi fan. La sua dichiarazione pubblica, che ha suscitato sorpresa e sgomento in alcuni e un immenso sostegno in altri, ha riacceso il dibattito sulla visibilità LGBT+ nell'industria degli idol.

Da BNK48 ad acclamata attrice

Miusic è diventata nota per la prima volta come membro fondatore di BNK48, la filiale di Bangkok del famoso concept AKB48, a cui si è unita nel 2017 prima di "laurearsi" nel 2022. Parallelamente, si è dedicata al cinema e ha attirato l'attenzione nel film "Where We Belong" (2019), che le è valso il premio come migliore attrice non protagonista ai 29° Suphannahong Awards, per poi interpretare ruoli da protagonista in serie come "Thun Thai" o "Runaway".

Una rivelazione in diretta per i suoi fan

All'inizio di gennaio 2026, durante una diretta streaming con i suoi fan, "Miusic" Praewa Suthamphong ha risposto a domande sulla sua carriera e sui suoi ruoli... prima di parlare della sua vita privata. Ha rivelato di avere attualmente una fidanzata, specificando di non essere una celebrità e che quindi preferisce non esporla in video, per rispetto e per la sua protezione.

"Ho una ragazza. La mia ragazza non lavora in questo settore, ha la sua vita privata, quindi non voglio parlarne in pubblico, devo rispettare il suo spazio personale, quindi non voglio menzionarla troppo bene. Ma sì, è la mia ragazza." Adoro Miusic sm e adoro quanto siano tranquilli i suoi fan 💖 pic.twitter.com/ojuzpHsDrY — f ⋆.˚ 𓃠 runawayholic (@hifrom_flo) 9 gennaio 2026

Un idolo che afferma la sua identità queer

Questa rivelazione non è arrivata dal nulla: Miusic aveva già spiegato di identificarsi come pansessuale quando le era stato chiesto del suo interesse per i progetti GL (Girls Love). Confermando oggi la sua relazione con una donna, allinea le sue dichiarazioni passate con la sua immagine pubblica, cosa che molti fan hanno applaudito come un gesto di sincerità e coraggio.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da ♡sundəɢ♡ (@miu.miusic)

Sebbene la notizia possa sorprendere o addirittura scioccare alcuni spettatori abituati a idol "raffinati" e "neutrali" nelle loro relazioni, molti commentatori online sottolineano l'importanza di questa visibilità nel contesto asiatico. Per i suoi fan, vedere un'ex idol popolare vivere apertamente la sua relazione mentre persegue una carriera di successo nell'arte trasmette un messaggio potente: è possibile essere se stessi senza necessariamente rinunciare al proprio posto nell'industria.