Ha 29 anni ed è già diventata miliardaria grazie alla sua azienda unica.

A soli 29 anni, la brasiliana Luana Lopes Lara ha fatto la storia diventando la più giovane miliardaria self-made, secondo la rivista Forbes. Co-fondatrice di Kalshi, una piattaforma di scommesse online legale, incarna una nuova generazione di imprenditrici innovative.

Dalla danza classica al MIT: un viaggio straordinario

Nata in Brasile da una famiglia modesta – una madre insegnante di matematica e un padre ingegnere – Luana Lopes Lara intraprese inizialmente la carriera di ballerina professionista in Austria. Iniziò poi a frequentare il prestigioso MIT (Massachusetts Institute of Technology, un istituto di ricerca e università americano specializzato in scienza e tecnologia), dove incontrò il suo futuro socio in affari, Tarek Mansour. Insieme, completarono uno stage in ambito commerciale a New York, un'esperienza che ispirò Kalshi: una piattaforma di previsione legale per eventi del mondo reale.

Kalshi: Scommettere legalmente sugli eventi attuali

Fondata nel 2021, Kalshi consente agli utenti di scommettere su eventi del mondo reale (meteo, elezioni, risultati degli Oscar) attraverso un'infrastruttura regolamentata dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission). In pochi mesi, la piattaforma ha registrato una crescita esponenziale: un volume di scambi quintuplicato e una valutazione di 11 miliardi di dollari. Luana e Tarek possiedono ciascuno il 12% della società, per un patrimonio stimato di 1,3 miliardi di dollari.

Un successo senza eredità o reti

Luana Lopes Lara non aveva un capitale iniziale né una rete di contatti privilegiata. Proveniente da un ambiente modesto, si è fatta strada attraverso il merito, l'innovazione e la visione. Kalshi sta rivoluzionando il mondo dei mercati predittivi rendendoli accessibili al grande pubblico, mentre un tempo erano riservati a un'élite finanziaria. Il successo della piattaforma ha subito un'accelerazione, soprattutto dopo le elezioni statunitensi, che hanno innescato un'impennata delle registrazioni.

Una figura generazionale, simbolo di un'industria tecnologica più inclusiva

Nel 2025, Luana entra nella lista Forbes delle persone più ricche del mondo, superando figure iconiche come l'ingegnere americana Lucy Guo (Scale AI) e persino la cantante Taylor Swift. Con Kalshi, 2 milioni di utenti e miliardi di dollari in transazioni, diventa un modello per un'intera generazione di donne nel settore tecnologico. Il suo percorso, dal palcoscenico della danza alle vette della finanza, incarna una nuova visione imprenditoriale, ben lontana dagli standard tradizionali del capitalismo ereditato.

La carriera di Luana Lopes Lara dimostra in modo efficace che audacia, curiosità e perseveranza possono ridefinire le regole del successo, anche in settori storicamente chiusi. Creando Kalshi, all'intersezione tra tecnologia, finanza e regolamentazione, Luana Lopes Lara ha fatto molto più che creare un'azienda da miliardi di dollari: ha aperto la strada a un modo nuovo, più accessibile e più inclusivo di fare impresa.