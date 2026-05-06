"Che somiglianza!": la modella Adriana Lima condivide una foto con le sue figlie

La modella brasiliana Adriana Lima è sotto i riflettori da oltre 25 anni. Questa volta, ha condiviso un tipo di luce diverso: quella di un servizio fotografico con le sue due figlie, Valentina e Sienna, per una speciale campagna per la Festa della Mamma. E la somiglianza tra le tre donne non è passata inosservata agli utenti di internet.

"Modellata dalla mamma": una campagna che parla da sé

La campagna "Modeled After Mom" di Victoria's Secret riunisce per la prima volta Adriana Lima e le sue due figlie, Valentina, 16 anni, e Sienna, 13. Fotografate da Zoey Grossman, le tre si muovono in un ambiente caldo e domestico: un salotto di famiglia, luci soffuse e abbigliamento da casa e pigiami coordinati in tonalità pastello. Questa estetica volutamente naturale, quasi familiare, contrasta nettamente con le immagini tipiche delle grandi campagne di moda.

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La sorprendente somiglianza

È la prima cosa che gli utenti di internet hanno notato nella sezione commenti delle foto. Valentina e Sienna condividono gli stessi lunghi capelli castani e lo stesso sorriso radioso della madre. Le immagini pubblicate su Instagram – scene in cui si pettinano, condividono un divano, si scambiano gesti affettuosi e giocano con il trucco – amplificano ulteriormente questo effetto specchio tra tre generazioni. "Che somiglianza", "Clone", "Tre sorelle" – si sono moltiplicati i commenti con una frequenza eloquente.

"Un giorno che non dimenticherò mai"

In un'intervista alla rivista People , Adriana Lima ha descritto l'esperienza con sincera emozione: "È stato come un sogno, mi sento così realizzata come madre. Poter essere con loro durante un servizio fotografico è stato davvero magico. È stato un momento molto speciale, per la Festa della Mamma. È un giorno che non dimenticherò mai, e penso che non lo dimenticheranno neanche loro". Sono parole rare da parte di una donna che ha imparato a gestire con cura ciò che condivide della sua vita privata.

Valentina e Sienna, i loro primi passi nel mondo della moda.

Per le due adolescenti, questo servizio fotografico per Victoria's Secret ha rappresentato la prima esperienza professionale nel mondo della moda. Valentina sta già valutando una carriera da modella, mentre Sienna propende maggiormente per la recitazione. Due percorsi diversi, ma la stessa disinvoltura davanti all'obiettivo, il che non sorprende vista la loro madre.

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Adriana Lima, un'icona che si reinventa come madre

Dal suo debutto nel 1999, Adriana Lima ha costruito una carriera ai vertici della moda mondiale: oltre venti sfilate prestigiose, campagne in tutto il mondo e una notevole longevità in un settore che logora rapidamente le sue star. Oggi, mostra al pubblico un lato diverso di sé: quello di una madre realizzata, orgogliosa delle sue figlie, che sceglie di condividere con loro un momento professionale intriso di profondo significato personale.

Tre donne, tre volti quasi identici e un servizio fotografico che resterà negli annali di famiglia ben oltre gli album di marketing. Adriana Lima non ha quindi trasmesso solo i suoi geni a Valentina e Sienna, ma ha anche mosso i primi passi in un mondo che conosce meglio di chiunque altro.