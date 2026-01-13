A 35 anni Margot Robbie osa indossare un abito effetto "plastica"

Alla vigilia dell'attesissima uscita del film "Cime Tempestose" di Emerald Fennell, Margot Robbie torna a far parlare di sé, questa volta nel mondo della moda. L'attrice e produttrice australiana è apparsa con un abito traslucido effetto "plastica", un omaggio all'universo futuristico di Thierry Mugler. Questo look, a metà strada tra un'opera d'arte e una fantasia haute couture, ha già conquistato gli appassionati di moda.

Un look che fonde eleganza e audacia artistica

L'abito in questione, disegnato dalla costumista premio Oscar Jacqueline Durran, si ispira a una fotografia pin-up degli anni '50 che ritrae una donna avvolta nel cellophane, come un regalo. Margot Robbie indossa qui un abito, con la vita sottolineata da un ampio nastro rosa annodato, mentre una gonna voluminosa e fluida conferisce all'intero ensemble un aspetto quasi etereo.

Jacqueline Durran cita tra i suoi riferimenti anche un abito di plastica traslucida di Thierry Mugler (primavera-estate 1996), simbolo di una femminilità scultorea e d'avanguardia. L'obiettivo? Rendere Cathy, il personaggio interpretato da Margot Robbie, un'"offerta", un essere al tempo stesso vulnerabile e magnetico, al centro della tragica passione che anima "Cime Tempestose".

Nuovo sguardo a Margot Robbie in "Cime Tempestose" di Emerald Fennell. pic.twitter.com/HkTZ2KihzF — Aggiornamenti sui film (@FilmUpdates) 10 gennaio 2026

La visione di Emerald Fennell: romanticismo gotico e modernità

Dopo "Una donna promettente" e "Saltburn", Emerald Fennell offre un adattamento libero e surreale del romanzo di Emily Brontë. Lungi dal ricreare fedelmente il XIX secolo, la regista privilegia i costumi che trasmettono le emozioni più intense dei personaggi.

Margot Robbie interpreta Cathy, mentre Jacob Elordi (Euphoria, Priscilla) recita al suo fianco nei panni di Heathcliff. L'attrice ha dichiarato a British Vogue che il film sarà "una grande e viscerale storia d'amore, come non ne vedevamo dai tempi di 'Le pagine della nostra vita' o 'Il paziente inglese'". Attraverso questo look, Margot Robbie incarna la filosofia di Emerald Fennell: provocare una reazione emotiva oltre che estetica.

Margot Robbie continua a consolidare il suo status di icona contemporanea. Il suo abito "effetto plastica", omaggio a Mugler e manifesto dell'espressione artistica, si è già affermato come uno dei simboli della reinvenzione di "Cime Tempestose". In bilico tra sogno e provocazione, questo look conferma che nel 2026 Margot Robbie rimane la musa ispiratrice per eccellenza della moda e del cinema indipendente.