A 60 anni, Elizabeth Hurley cattura lo sguardo in un abito scintillante.

L'attrice, modella e produttrice britannica Elizabeth Hurley ha incantato tutti al Portrait Gala 2026 presso la National Portrait Gallery di Londra, indossando un abito asimmetrico scintillante che ne esaltava la figura.

Un abito spettacolare e strutturato

Il 17 marzo 2026, Elizabeth Hurley ha fatto una splendida apparizione sul red carpet con una creazione aderente impreziosita da paillettes e cristalli, che combinava una manica lunga da un lato con uno spacco vertiginoso sulla coscia dall'altro. Un motivo a spirale intarsiato sul fianco aggiungeva volume e dinamismo, mentre il cut-out rivelava elegantemente la gamba ad ogni movimento. Questo abito ha esaltato la sua figura con perfetta maestria nell'alta moda.

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Accessori che completano la lucentezza

Elizabeth ha inoltre optato per sandali con plateau argentati, scintillanti orecchini a lampadario e un intenso trucco smokey eye, impreziosito da un tocco di rosa sulle labbra. I suoi capelli lisci e lucenti, raccolti su una spalla, incorniciavano questo look scintillante con un'eleganza senza tempo. Questa scelta minimalista ha permesso all'abito di essere il protagonista, trasformando ogni scatto in un'immagine iconica.

Un gala tra le stelle

L'evento (Portrait Gala 2026), che riunisce moda, arte e celebrità per finanziare la galleria, ha visto la partecipazione anche della modella e attrice britannica Rosie Huntington-Whiteley in un tubino nero scollato, dell'attrice britannica Kristin Scott Thomas in un lungo e sobrio abito nero, nonché del comico britannico James Corden e della personalità televisiva britannica Tamara Beckwith. Elizabeth Hurley, fotografata mano nella mano con la Beckwith, ha incarnato l'eleganza assoluta della serata londinese.

In breve, nota per il suo abito Versace con spille da balia (1994) e per la riscoperta di pezzi d'archivio (come un abito Versace del 1999 reinterpretato nel 2026), Elizabeth Hurley coltiva uno stile senza tempo. A 60 anni, conferma il suo status di icona della moda, rifiutando le convenzioni legate all'età per look sempre sorprendenti.