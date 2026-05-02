Olivia Rodrigo ripropone questo motivo "giocoso" in un abito di pizzo bianco.

Naila T.
@oliviarodrigo / Instagram

Il 28 aprile 2026, la cantautrice americana Olivia Rodrigo ha partecipato a un evento importante: una cena con il cast del programma televisivo americano "Saturday Night Live" a Manhattan. Per l'occasione, ha scelto un abito di pizzo bianco a pois che univa lo spirito giocoso di una fantasia classica alla precisione di un look curato nei minimi dettagli.

Un abito a pois reinterpretato con il pizzo

Olivia Rodrigo è stata avvistata con questo look a una cena del cast del "Saturday Night Live" presso il ristorante italiano Lattanzi a Manhattan. Sabato 2 maggio 2026, la cantante apparirà nello show sia come presentatrice che come ospite musicale, un doppio ruolo che ha annunciato l'8 aprile su Instagram con le parole: "Un sogno enorme che si avvera. Ci vediamo a New York 🗽🩷💋" .

Olivia Rodrigo indossava un abito nero a pois bianchi, impreziosito da pizzo bianco sul colletto e sulle maniche. Il motivo a pois, solitamente associato a un'estetica retrò, assumeva qui una dimensione più sofisticata grazie al trattamento in pizzo, creando un dialogo tra il lato "giocoso" del motivo e una finitura più "delicata".

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Accessori scelti con precisione

Olivia Rodrigo ha completato il suo look con una borsa bordeaux di Alaïa Le Teckel e una lunga collana vistosa. Il contrasto tra il bordeaux dell'accessorio e il bianco e nero dell'abito ha aggiunto una piacevole profondità cromatica. Questo look si inserisce perfettamente nella ben definita direzione visiva per il 2026.

La copertina del suo prossimo album, "you seem pretty sad for a girl so in love", in uscita il 12 giugno, la ritrae con un miniabito rosa cipria con colletto bianco, abbinato a sandali neri con plateau e lunghi calzini bianchi. Nell'immagine promozionale del suo "The Unraveled Tour", annunciato il 30 aprile, riprende questo tema con un abito rosa pallido in un tessuto leggero con dettagli in pizzo. Bianco, pizzo e rosa formano ora un coerente trittico visivo che accompagna questa "nuova era".

"Saturday Night Live", una pietra miliare nella sua carriera.

Presentatrice e ospite musicale della stessa serata al "Saturday Night Live", Olivia Rodrigo sta per vivere uno dei momenti più importanti della sua carriera televisiva. Lo show è un rito di passaggio per gli artisti americani, e il fatto che lei ricopra entrambi i ruoli contemporaneamente la dice lunga sulla fiducia che l'industria ripone in lei a soli 23 anni. L'allestimento della cena del cast, scelto la sera prima di questa apparizione, ha quindi assunto un significato particolare: un modo per affermare un'identità visiva coerente, a pochi giorni dalla massima esposizione mediatica.

Pois bianchi, pizzo, una borsa bordeaux: Olivia Rodrigo non aveva bisogno di altro per annunciare l'inizio di una nuova era. Nel 2026 lascerà il segno con un universo visivo curato nei minimi dettagli, proprio come quello musicale.

Naila T.
Naila T.
Analizzo le tendenze sociali che plasmano i nostri corpi, le nostre identità e le nostre relazioni con il mondo. Ciò che mi spinge è comprendere come le norme evolvono e si trasformano nelle nostre vite, e come i discorsi su genere, salute mentale e immagine di sé permeano la vita quotidiana.
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