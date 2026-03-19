Con un abito minimalista, Zendaya esalta la sua figura sul red carpet.

Con un abito bianco minimalista, l'attrice e produttrice americana Zendaya ha valorizzato la sua figura alla première del film "The Drama" a Los Angeles, riproponendo in modo brillante un capo cult del 2015.

Un ritorno magistrale agli archivi

Il 17 marzo 2026, Zendaya ha sfilato sulla passerella del DGA Theater Complex indossando l'abito di seta color avorio che aveva già sfoggiato al suo debutto agli Oscar del 2015. Questa scelta, dettata dal motto "qualcosa di vecchio", faceva parte di un tour promozionale a tema nuziale, un omaggio al suo film. L'abito, con il suo corpetto aderente e le maniche fluide in chiffon che formavano uno strascico velato, avvolgeva la sua figura con una rara purezza architettonica.

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L'arte del riciclo chic

Insieme al suo stilista Law Roach, Zendaya eccelle nel riutilizzo creativo dei suoi abiti: questo vestito di Vivienne Westwood, indossato 11 anni fa con i capelli lunghi, è tornato di moda oggi con un sofisticato caschetto corto. Solo orecchini a lampadario di diamanti e una fede nuziale (simile a un anello di fidanzamento) completano questo look minimalista. L'immacolato completo bianco ha infiammato i social media: "Le vere regine riciclano i loro archivi!"

Un concetto "da sposa" coerente

Il suo tour promozionale per "The Drama" gioca la carta del matrimonio: ogni apparizione racconta "qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato, qualcosa di blu", mescolando moda, trama cinematografica e pettegolezzi sentimentali.

Robert Pattinson e Suki Waterhouse in perfetta armonia

Il co-protagonista di Zendaya in questa commedia romantica dai toni cupi, l'attore, modello e musicista britannico Robert Pattinson, ha brillato al fianco della cantautrice, attrice e modella britannica Suki Waterhouse e del suo completo patchwork di Harris Reed. Questo quartetto alla moda ha trasformato la serata in una sfilata concettuale, confermando Zendaya come regina del red carpet più elegante.

In breve, Zendaya eleva il riciclo creativo a forma d'arte con questo abito minimalista di Vivienne Westwood, dimostrando che una silhouette valorizzata dalla storia della moda vale più di qualsiasi acquisto nuovo. Un momento iconico che fonde eredità personale, narrazione cinematografica e voci di nozze con un'eleganza ineguagliabile.