Con un abito che crea un'illusione ottica, questa cantante sorprende con un look audace

Léa Michel
@sukiwaterhouse / Instagram

Con un abito patchwork dai "gioielli ottici", la cantautrice, attrice e modella britannica Suki Waterhouse ha sorpreso tutti alla première di "The Drama" a Los Angeles con un look haute couture "audace".

Un'opera di Harris Reed aperta a molteplici interpretazioni.

Il 17 marzo 2026, Suki Waterhouse è apparsa sul red carpet con un abito scultoreo. Senza maniche, questo capo patchwork mescolava colori vivaci e motivi contrastanti: il corsetto strutturato sembrava sovrapporre diversi abiti in uno solo. Piume blu adornavano la parte superiore, mentre la silhouette avvolgeva perfettamente la sua figura, creando un effetto visivo accattivante.

Accessori minimalisti e un trucco studiato nei minimi dettagli.

Suki ha lasciato che l'abito fosse il protagonista, impreziosendolo con pochi anelli discreti. I suoi capelli, raccolti in una morbida acconciatura con la sua caratteristica frangia e ciocche fluenti, incorniciavano un trucco che ne accentuava i lineamenti. Questo approccio minimalista ha amplificato l'impatto teatrale dell'outfit, trasformando ogni movimento in un vero e proprio quadro vivente.

Robert Pattinson completa l'eccentrico duo

Il suo compagno, l'attore, modello e musicista britannico Robert Pattinson, protagonista del film "The Drama" al fianco dell'attrice e produttrice americana Zendaya, ha giocato con il suo look indossando un abito rosa, una camicia verde, una cravatta a righe gialle e scarpe con stampa pitonata. Questa coppia, che fonde "dramma della moda" con un'evidente alchimia, ha catturato l'attenzione dei fotografi, incarnando una coppia artistica perfettamente sincronizzata.

L'abito "effetto illusione ottica" di Suki Waterhouse ha reinventato il red carpet trasformandolo in un'esperienza visiva, dimostrando che la cantante sa come sorprendere i suoi ospiti. È stato un momento di moda che ha unito audacia, raffinatezza e un'indimenticabile dimostrazione del legame di coppia.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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