Con un look ispirato agli anni 2000, Sydney Sweeney attira l'attenzione

Se state guardando la nuova stagione di "Euphoria", avrete sicuramente notato IL look che sta facendo parlare di sé da qualche giorno. Sydney Sweeney, che interpreta Cassie Howard nella serie di successo della HBO, ha fatto un'altra attesissima apparizione nell'episodio 5. Una foto condivisa dall'account Instagram ufficiale di @euphoria mostra questo look ultra anni 2000 a forma di farfalla che ha subito mandato in delirio i fan.

Un top a farfalla direttamente dagli anni 2000

Nella foto diffusa dalla serie, vediamo l'attrice e produttrice americana Sydney Sweeney nel backstage insieme all'attrice e modella americana Alexa Demie, che interpreta Maddy Perez. Entrambe sfoggiano uno stile impeccabile, in linea con lo spirito fashion della serie.

L'attrice Sydney Sweeney indossava una creazione di Blumarine: un abito leggero, probabilmente in chiffon azzurro pallido, ricamato con perle e strass scintillanti. Il capo ha un inconfondibile stile anni 2000, con un dettaglio a farfalla sullo scollo, spalline sottili e una silhouette aderente. Capelli e trucco erano perfettamente coordinati: ricci biondo platino, frangia a tendina, occhi smokey e labbra color malva scuro.

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Il grande ritorno della "maglietta a farfalla"

Questo look ha fatto un'impressione fortissima, in parte perché fa parte di una tendenza che sta tornando prepotentemente di moda. Il celebre "top a farfalla", dalla forma che ricorda le ali di una farfalla, è uno dei capi iconici degli anni '90 e 2000. Mariah Carey lo rese il suo segno distintivo all'epoca, e da allora il capo è stato associato a un'intera generazione.

Oggi, il top a farfalla sta vivendo un grande ritorno. La modella e imprenditrice americana Hailey Bieber, la cantautrice Dua Lipa e la cantante sudafricana Tyla lo hanno già sfoggiato, ognuna a modo suo. Con Cassie Howard della serie "Euphoria", si aggiunge una nuova dimensione: quella della cultura pop immediata, del clamore istantaneo sui social media. Quando un personaggio popolare come lei indossa un capo del genere, l'intera tendenza esplode di nuovo.

Un'ondata di entusiasmo sui social media

I fan hanno reagito prontamente al post condiviso dall'account ufficiale dello show. "Iconico", "Cassie è al culmine del suo stile", "questo look è impresso nella mia memoria" ... Molti hanno elogiato i look creativi e la performance di Sydney Sweeney. Continua ad affrontare progetti ambiziosi e conferma il suo status di stella nascente di Hollywood, capace di destreggiarsi tra ruoli drammatici impegnativi e apparizioni di grande risonanza mediatica.

Con questo look ispirato alle farfalle, direttamente dagli anni 2000, Sydney Sweeney regala una delle apparizioni più memorabili della terza stagione di Euphoria. Un mix di richiamo nostalgico, audace dichiarazione di stile e messaggio narrativo, questa scelta conferma una cosa: in "Euphoria", la moda è un personaggio a tutti gli effetti.