Justin Timberlake rende omaggio a Jessica Biel in occasione della Festa della Mamma con rare foto di famiglia.

Il cantante americano Justin Timberlake non pubblica spesso foto di famiglia. Ha fatto un'eccezione il 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma negli Stati Uniti, e il post, tanto semplice quanto toccante, ha subito attirato l'attenzione.

"Le donne più straordinarie che conosco"

Con queste parole, Justin Timberlake ha accompagnato il suo post su Instagram: "Le donne più straordinarie che conosco. Buona festa della mamma". Un omaggio semplice e sincero, rivolto contemporaneamente alla moglie, l'attrice, produttrice e regista americana Jessica Biel, e alla madre, Lynn: due donne che ha riunito in un unico post con tre foto inedite.

La carrellata di foto includeva un'immagine di Justin Timberlake e Jessica Biel con i loro due figli, Silas, di 11 anni, e Phineas, di 6: uno scatto di famiglia raramente condiviso pubblicamente. Un selfie della coppia completava il post, insieme a una foto d'archivio di Justin e sua madre, Lynn, risalente al 1997. Questo viaggio familiare nella memoria, tra presente e passato, ha subito riscosso un grande successo tra i suoi follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justin Timberlake (@justintimberlake)

Lynn Timberlake risponde nei commenti

La madre della cantante ha risposto prontamente nei commenti: "Awww! Questo mi fa sorridere! Essere vostra madre e la nonna di Si e Phin è la gioia più grande della mia vita! Vi amo tutti con tutto il cuore e l'anima, e sono così fortunata ad avervi nella mia vita!". Una risposta calorosa quanto il post stesso, che ha reso il tutto assolutamente irresistibile.

Un post che affronta le voci di una crisi matrimoniale.

Questo post si inserisce in un contesto particolare. Nell'aprile del 2026, dopo la pubblicazione delle immagini dell'arresto di Justin Timberlake per guida in stato di ebbrezza nel 2024, erano iniziate a circolare voci di tensione nella coppia. Il sito Page Six aveva riportato che Jessica Biel gli aveva dato un ultimatum, "stanca di essere messa in imbarazzo pubblicamente" .

Una coppia che si festeggia regolarmente

Justin Timberlake e Jessica Biel si scambiano regolarmente messaggi d'affetto sui social media. Lo scorso febbraio, in occasione del 45° compleanno del cantante, Jessica Biel ha scritto: "Buon 45° compleanno a un vero originale. Ti amo, tesoro". In un'intervista con Extra , ha anche rivelato di aver voluto organizzargli una vera festa: "Abbiamo riempito la casa di fiori, i bambini hanno preparato dei biglietti d'auguri e abbiamo cenato con gli amici. È stato perfetto". Si tratta di momenti discreti, ma che dipingono il quadro di un legame forte nonostante l'attenzione dei media.

Tre foto, poche parole e la sincera risposta di una madre nei commenti: Justin Timberlake ha celebrato la Festa della Mamma a modo suo, con semplicità, sincerità e con immagini che raramente restano private. Il messaggio era chiaro, senza bisogno di parole.