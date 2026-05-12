A 47 anni, Kate Hudson illumina il red carpet con un abito color zafferano.

Esistono colori che annunciano la primavera meglio di qualsiasi fiore. L'attrice e produttrice americana Kate Hudson ha recentemente calcato il red carpet dell'Egyptian Theatre di Los Angeles con un luminoso abito giallo zafferano che avrebbe potuto rivaleggiare con il sole della California. L'occasione? La première del documentario Netflix "Marty, Life Is Short", che celebra la carriera del suo amico Martin Short. E ha sfoggiato uno dei look primaverili più straordinari della stagione.

Un abito pieno di luce

Per la serata, Kate Hudson ha indossato una creazione di Tod's della collezione prêt-à-porter Primavera 2026 presentata alla Settimana della Moda di Milano lo scorso settembre. Un lungo abito a colonna senza maniche in camoscio color zafferano, dalla silhouette aderente e minimalista. Secondo Women's Wear Daily, la palette di colori della collezione si ispira al libro di Claude Nori "Un'estate italiana", il che spiega questa tonalità solare, vibrante e decisamente estiva.

Ciò che rendeva questo abito davvero unico erano i suoi dettagli. Due profonde aperture laterali rivelavano la silhouette di Kate Hudson, mantenendo al contempo un'eleganza sofisticata. Sul retro, un drappeggio incrociato annodato nella parte bassa della schiena, completato da una piccola apertura a goccia nella parte alta. Infine, uno spacco vertiginoso sulla coscia che si apriva leggermente a ogni passo.

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Accessori minimalisti, scelti con cura

Come spesso accade con Kate Hudson, il segreto di un look impeccabile sta nel sapiente equilibrio tra drammaticità e semplicità. L'attrice ha optato per un paio di décolleté nere a punta e ha completato l'ensemble con un lungo cappotto di pelle marrone, che ha indossato al suo arrivo per poi toglierlo e rivelare il capo di spicco. Per i gioielli, ha scelto creazioni della maison Beladora: orecchini scultorei in oro e anelli vistosi in calde tonalità metalliche, che si abbinavano perfettamente al calore del suo abito. Il suo look è stato curato da Rob Zangardi e Mariel Haenn, suoi collaboratori di lunga data.

Una bellezza radiosa, progettata meticolosamente fin nei minimi dettagli.

Per l'acconciatura, Kate Hudson si è affidata a Marcus Francis per una coda di cavallo bassa, morbida e naturale, perfetta per non appesantire la silhouette dell'abito. Sul viso, Tonya Brewer ha optato per un trucco di sobria eleganza: mascara nero, labbra rosate e un incarnato dorato che sembrava uscito direttamente da un pomeriggio di primavera.

Un piccolo dettaglio che ha completato alla perfezione l'intero look: la sua manicure, realizzata da Nails of LA, puntava su una tonalità lattiginosa e allungata, un colore tenue che non sovrastava l'abito, ma lo armonizzava delicatamente.

Una serata dedicata all'amicizia.

Al di là del red carpet, Kate Hudson era presente soprattutto per sostenere un amico. Insieme all'attore, regista e sceneggiatore canadese Eugene Levy e all'attore, produttore, regista, sceneggiatore e presentatore canadese-americano Martin Short, l'attrice ha posato con un grande sorriso per celebrare l'uscita di questo documentario dedicato alla carriera della leggenda della commedia.

“Che documentario! Sto celebrando l’unico e inimitabile Marty Short 🧡”, ha scritto a corredo delle foto condivise sul suo account Instagram. Attualmente protagonista della serie Netflix “Running Point”, Kate Hudson conferma con questa apparizione di essere una delle figure più eleganti di Hollywood.

Con questo look baciato dal sole, Kate Hudson regala una delle sue apparizioni primaverili più mozzafiato. Tra la vivace palette dell'abito, i dettagli del taglio e l'eleganza sobria del resto dell'outfit, dimostra che uno stile luminoso può essere allo stesso tempo appariscente e sofisticato.