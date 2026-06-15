Con questo selfie, Hailey Bieber riporta i pantaloni a vita bassa sotto i riflettori.

La modella e imprenditrice americana Hailey Bieber ha perfezionato l'arte di trasformare ogni post su Instagram in un grande evento di moda. Uno dei suoi selfie, pubblicato con la semplice didascalia "domani giornata abbronzatura, ci vediamo alle 9 del mattino (ora del Pacifico)", non fa eccezione. Per annunciare il lancio di un nuovo prodotto del suo marchio di bellezza, Rhode, ha sfoggiato un look apparentemente semplice ma meticolosamente curato, e la star indiscussa dell'immagine sono i suoi jeans a vita bassa.

Un selfie per annunciare la nuova terra abbronzante Rhode.

L'ambientazione è semplice: una camera da letto inondata di luce naturale, uno specchio, un telefono tenuto con noncuranza. Tuttavia, il selfie ha uno scopo primario: annunciare il lancio di un nuovo prodotto di Rhode, il marchio di cosmetici fondato da Hailey Bieber nel 2022. Questa strategia di comunicazione è diventata un classico del settore, dove la semplice istantanea "spontanea" ha sostituito le tradizionali campagne pubblicitarie.

Hailey Bieber ha perfezionato questo approccio in modo particolare. Invece di organizzare servizi fotografici complessi, predilige costantemente immagini intime, sobrie e riconoscibili. Questa coerenza si allinea perfettamente con l'estetica "clean girl" che ha promosso fin dal lancio di Rhode e che è diventata uno dei codici di bellezza più seguiti del decennio.

I jeans a vita bassa, i protagonisti assoluti.

La vera protagonista della foto sono i pantaloni. Hailey Bieber indossa dei jeans a vita bassa blu che le arrivano sotto i fianchi. Un capo iconico degli anni 2000, a lungo relegato in fondo all'armadio, ma che dal 2022 ha fatto un forte ritorno sulle passerelle e nei nostri guardaroba.

Il dettaglio che trasforma questo capo in una vera e propria dichiarazione di stile è il suo taglio: né "troppo stretto" né "troppo largo". Un equilibrio studiato nei minimi dettagli, che ricorda gli stili spesso indossati dall'attrice, regista e produttrice americana Jennifer Aniston o dall'attrice e produttrice Sarah Jessica Parker nei primi anni 2000. Con questo capo, Hailey Bieber conferma di essere tra le più capaci di reinterpretare gli stili classici.

Un top bianco minimalista a contrasto

Per bilanciare la parte inferiore, Hailey Bieber ha optato per la semplicità: un top bianco a maniche lunghe con collo alto e taglio aderente. Per quanto riguarda il trucco, Hailey Bieber è rimasta fedele al suo stile: un incarnato fresco, sopracciglia definite e labbra nude.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Perché gli edifici a bassa altezza stanno tornando prepotentemente di moda

Il ritorno dei pantaloni a vita bassa non è casuale. Sulle passerelle Primavera/Estate 2026, diverse case di moda hanno rivisitato l'estetica degli anni 2000: pensiamo ai modelli a vita bassa, alle cinture sottili, alle semplici canotte e alle sneakers bianche. Questa interpretazione nostalgica si sposa perfettamente con l'estetica che Hailey Bieber ha coltivato sin dal suo debutto.

Con questo semplice selfie, Hailey Bieber dimostra di essere tra le figure più "strategiche" della sua generazione. E conferma che, nella moda contemporanea, spesso è il dettaglio più sottile – in questo caso, la semplice linea dei fianchi rivelata da jeans a vita bassa – a dettare il tono di un'intera stagione.