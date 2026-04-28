L'attrice Zoe Saldaña abbaglia con uno scintillante abito trompe-l'œil

L'attrice, regista e produttrice americana Zoe Saldaña non fa mai le cose a metà sul red carpet. Il 23 aprile 2026, per il Time100 Gala a New York, ha scelto un abito Givenchy che giocava con le percezioni e ha immediatamente catturato l'attenzione di tutti.

Un abito Givenchy disegnato da Sarah Burton

Per questa prestigiosa serata, Zoe Saldaña ha indossato un lungo abito asimmetrico monospalla della collezione Autunno/Inverno 2026 di Givenchy, disegnato dalla direttrice artistica Sarah Burton. L'abito in velluto nero era ricamato con nastri argentati disposti in modo da creare un sorprendente effetto trompe-l'œil sulla silhouette, un effetto quasi cinetico che cambiava a seconda dell'angolazione e della luce. L'abito presentava anche un fiocco drappeggiato e uno spacco vertiginoso che lasciava intravedere sandali neri con cinturino a T, anch'essi di Givenchy.

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Accessori da abbinare all'outfit

Con uno styling curato da Petra Flannery, Zoe Saldaña ha completato il suo look con una pochette Givenchy in raso nero ornata da un fiocco e gioielli Cartier. I suoi capelli, acconciati da Aviva Jansen Perea, erano raccolti in quello che la stessa hairstylist ha descritto su Instagram come uno "chignon attorcigliato": un'elegante acconciatura raccolta che incorniciava perfettamente il viso e il décolleté.

Un premiato che ha parlato con emozione

Zoe Saldaña è stata tra le personalità premiate quest'anno da Time100. Sul palco, ha reso omaggio alla nonna, originaria della Repubblica Dominicana, emigrata negli Stati Uniti nel 1961. Nel suo discorso, ha affermato che "siamo tutti, in un certo senso, la prova vivente che la speranza non conosce limiti". Queste parole hanno chiaramente colpito il pubblico, e in seguito le ha condivise su Instagram con la didascalia: "Onorata di essere inclusa nella lista Time100. Un promemoria che lo scopo è più forte di qualsiasi riflettore".

Givenchy e Saldaña, un'alchimia evidente

Non è la prima volta che Zoe Saldaña si affida a Givenchy per un'occasione speciale. Da quando Sarah Burton ne ha assunto la direzione creativa, la maison si è affermata come punto di riferimento per le attrici alla ricerca di capi che siano al contempo architettonicamente straordinari e profondamente chic. L'abito indossato al Time100 Gala ne è la perfetta dimostrazione: tecnicamente impeccabile nella sua realizzazione, emotivamente coinvolgente nella sua interpretazione.

Un abito che ha catturato lo sguardo, un discorso che ha toccato il cuore: Zoe Saldaña ha dimostrato quella sera di padroneggiare sia l'arte del red carpet che l'arte del parlare in pubblico. Due forme di eleganza che, per lei, sembrano andare di pari passo.