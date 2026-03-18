Incinta, quest'attrice fa girare la testa in un abito verde accanto a Margot Robbie.

L'attrice e modella australiana Samara Weaving, in dolce attesa, ha attirato l'attenzione alla première di "Ready or Not 2: Here I Come" con un abito verde che metteva in mostra con orgoglio il suo pancione.

Un abito verde dal taglio audace

Per la proiezione del 16 marzo 2026, Samara Weaving ha calcato il palco indossando un abito aderente verde pistacchio con scollo quadrato, impreziosito da un'audace apertura quadrata all'altezza del busto che metteva in mostra con sicurezza il suo pancione. Questa creazione ha accentuato le curve della futura mamma con elegante disinvoltura, dimostrando che la maternità può talvolta essere sinonimo di audacia nella moda. La delicata e moderna tonalità di verde valorizzava il suo incarnato e illuminava la sua figura.

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Accessori chic e un trucco luminoso

Samara ha completato il suo outfit con décolleté nere a punta, una collana di perle, orecchini pendenti abbinati e un discreto anello di diamanti. In seguito, ha aggiunto un trench color cioccolato per un look chic e disinvolto. I suoi capelli biondi, raccolti in un'elegante acconciatura con ciocche che incorniciavano il viso, si abbinavano perfettamente al suo trucco luminoso: guance rosee, labbra rosa lucide, eyeliner grafico e unghie rosso acceso.

Margot Robbie, l'amica fedele dallo stile "bohémien".

L'evento ha riunito due star australiane: l'attrice e produttrice Margot Robbie, presente per sostenere l'amica, sfoggiando un look bohémien composto da una giacca di pelle color caramello sopra un abito nero a palloncino senza maniche, stivali da cowboy neri e un'atmosfera vintage rilassata. Le due amiche, radiose fianco a fianco, formavano un duo affascinante, coniugando la gravidanza con una disinvolta eleganza.

Moda premaman: Samara rivoluziona il genere

Samara Weaving è nota per i suoi audaci look premaman, come il suo recente crop top nero strappato, con cui rifiuta gli stili conservatori per celebrare il pancione come accessorio di moda per eccellenza. Il suo stilista, Jordan Dorso, eccelle nel trasformare la maternità in una sfilata di haute couture.

Con questo abito verde caratterizzato da un'apertura sul busto, Samara Weaving reinventa la maternità, dimostrando che la gravidanza può essere a tutti gli effetti sinonimo di red carpet. Uno stile che ispira e libera le future mamme.