A Cannes, Diane Kruger riporta alla ribalta un accessorio che è rimasto a lungo discreto

Diane Kruger ha recentemente calcato il red carpet del 79° Festival di Cannes (12-23 maggio 2026) per la proiezione del film "Fatherland". L'attrice tedesca, presenza fissa a Cannes, ha scelto per l'occasione un abito di straordinaria eleganza. Oltre al vestito ricamato, è stato un accessorio in particolare a catturare l'attenzione di tutti: un lungo mantello verde abete, drappeggiato con maestria sulla spalla. Un dettaglio tutt'altro che casuale, che potrebbe benissimo lanciare la tendenza più in voga della stagione.

Un look dorato e asimmetrico

Per salire i ventiquattro gradini del Palais des Festivals, Diane Kruger ha optato per un abito dorato asimmetrico – corto da un lato e lungo dall'altro – realizzato in un tessuto setoso impreziosito da delicati ricami floreali. Un capo raffinato, quasi prezioso, ma è stato l'accessorio centrale a fare la differenza: un lungo mantello verde abete, annodato al collo e drappeggiato su una spalla.

Questa scelta audace trasforma all'istante una silhouette "classica" in un look spettacolare. Per quanto riguarda le scarpe, l'attrice ha sostituito gli stivali sopra il ginocchio visti in passerella con delicati sandali con tacco abbinati all'abito. L'acconciatura con le trecce e i gioielli Tiffany & Co. hanno completato il look, in uno stile quasi medievale ma rivisitato.

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Il mantello, l'accessorio di moda che sta tornando prepotentemente di moda.

La scelta di Diane Kruger di indossare questo completo non è casuale. Il mantello, a lungo relegato ai mesi più freddi, sta vivendo un grande ritorno nelle collezioni attuali. È stato avvistato alle sfilate Autunno/Inverno 2026-2027 di numerosi stilisti, in diverse varianti: lungo ed elegante, corto e strutturato, in velluto, lana o chiffon. Questa tendenza è dettata dal desiderio collettivo di capi audaci e teatrali che trasformino istantaneamente un outfit.

Indossandolo a Cannes, una delle sfilate di moda più seguite al mondo, Diane Kruger gli sta offrendo una visibilità inestimabile. Questa attenzione mediatica potrebbe essere sufficiente a ravvivare definitivamente l'entusiasmo intorno a questo accessorio, che si colloca a metà strada tra un capo d'abbigliamento e un pezzo iconico.

Un'apparizione gradita in una giornata ricca di momenti salienti

Questa apparizione sul tappeto rosso si è inserita in una terza giornata del festival particolarmente ricca di eventi. Insieme all'attrice, produttrice e regista americana Demi Moore, che quel giorno faceva la sua terza apparizione a Cannes, Diane Kruger ha catturato gran parte dell'attenzione dei fotografi. La proiezione del film "Fatherland", un dramma in concorso, ha conferito alla serata una forte dimensione cinematografica.

Nemmeno le scelte estetiche di Diane Kruger sono passate inosservate: tra il mantello verde abete, il ricamo floreale e l'acconciatura intrecciata, alcuni hanno intravisto un possibile omaggio al mondo de "Il Signore degli Anelli". Un riferimento particolarmente azzeccato, visto che il regista Peter Jackson ha ricevuto quest'anno la Palma d'Oro onoraria del festival. Che questa ispirazione sia stata intenzionale o semplicemente accidentale, il risultato è stato unanimemente apprezzato. Diane Kruger, vincitrice del premio come miglior attrice a Cannes per "In the Fade" nel 2017, conferma ancora una volta il suo status di icona di stile imprescindibile sulla Croisette.

Con questo abito ricamato e la spettacolare cappa, Diane Kruger ha fatto una delle apparizioni più memorabili dell'inizio del Festival di Cannes 2026. Al di là del look, è un intero accessorio che sta riportando alla ribalta della scena fashion: la cappa, a lungo dimenticata, che ora vedremo moltiplicarsi nei prossimi mesi.