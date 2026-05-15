Con un abito scintillante, Michelle Rodriguez infiamma il Festival di Cannes.

In occasione della proiezione per celebrare il 25° anniversario della saga di "Fast & Furious", tenutasi nell'ambito del 79° Festival di Cannes (12-23 maggio 2026), Michelle Rodriguez ha fatto un'apparizione memorabile sul red carpet. L'attrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica americana, figura iconica del franchise fin dal primo film del 2001, ha scelto un abito di Paolo Sebastian. Un look perfetto per l'occasione, che ha condiviso con le sue co-protagoniste di lunga data, le attrici americane Jordana Brewster e Meadow Walker.

Un abito di Paolo Sebastian creato su misura per il red carpet.

Per questa serata dedicata a una delle saghe cinematografiche d'azione più iconiche, Michelle Rodriguez ha scelto un capo della collezione Autunno 2025 dello stilista australiano Paolo Sebastian. Il modello presentava un top strutturato senza spalline interamente ricoperto di cristalli che catturavano la luce a ogni movimento. Il capo scendeva in una vaporosa gonna di tulle, culminando in un lungo strascico che conferiva un'aura quasi teatrale all'intero look.

Una silhouette al contempo romantica e architettonica, in splendido contrasto con l'immagine più grintosa che l'attrice incarna sullo schermo in "Fast & Furious". Paolo Sebastian, noto per le sue creazioni di haute couture ricche di ricami e con strascichi spettacolari, è diventato in pochi anni uno degli stilisti più apprezzati sul red carpet internazionale. Con questa scelta di stile al Festival di Cannes, Michelle Rodriguez abbraccia appieno la grande tradizione delle apparizioni impeccabili al festival.

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Michelle Rodriguez, una frequentatrice abituale della Croisette

Se l'attrice americana ha lasciato un'impressione così duratura, è anche perché negli anni è diventata una presenza fissa al Festival di Cannes. Michelle Rodriguez, nota per la sua forte personalità e i ruoli d'azione, sorprende sempre scegliendo abiti elaborati che contrastano con la sua immagine sullo schermo.

Questa dualità è proprio parte del suo fascino: a Cannes, sfoggia una "femminilità haute couture" che contrasta nettamente con gli abiti che indossa sullo schermo. La prova, se mai ce ne fosse bisogno, che le attrici d'azione possono esplorare tutte le sfaccettature della moda senza essere etichettate. E questo look del 2026, legato a un evento simbolico come il 25° anniversario di "Fast & Furious", rimarrà uno dei suoi momenti più memorabili a Cannes.

Tra l'abito di Paolo Sebastian tempestato di cristalli scintillanti, l'etereo strascico di tulle e l'omaggio ai 25 anni di una saga cult, Michelle Rodriguez ha regalato una delle apparizioni più memorabili di questa 79ª edizione. Ulteriore prova che il Festival di Cannes rimane, più che mai, il luogo in cui moda e cinema convergono nella loro espressione più spettacolare.