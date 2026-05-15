Dietro le critiche all'abito di Olivia Rodrigo, sta emergendo un dibattito più profondo.

Commentare gli abiti dei cantanti invece di applaudire le loro performance vocali e apprezzarne il talento artistico è diventato quasi un rito di passaggio. L'icona del pop-rock Olivia Rodrigo non ha fatto eccezione a questo giudizio pubblico. Il suo abito babydoll, abbinato a scarpe grintose, è stato analizzato nei minimi dettagli da una schiera di commentatori anonimi. Questo outfit, concepito unicamente come una dichiarazione di stile, è quasi diventato un caso nazionale.

L'abito babydoll di Olivia Rodrigo, un bersaglio di critiche

Il nome di Olivia Rodrigo continua a comparire nelle notizie. La cantante americana, nota per il suo stile musicale eclettico e la sua interpretazione molto personale del pop-rock, è finita sui giornali non per il suo innegabile talento, ma per il suo ultimo, apparentemente innocuo, look da palcoscenico. Il suo abito, concepito come sfondo, un elemento secondario della sua performance, è diventato un argomento di discussione virale.

All'evento Spotify Billions Club, che premia gli artisti che hanno superato il miliardo di stream sulla piattaforma, la cantante di "Bad Idea Right" è rimasta fedele al suo stile, esprimendo ancora una volta la sua identità unica attraverso la moda. Si è presentata al microfono con un abito babydoll ricoperto di piccoli fiori e impreziosito da pizzo. Per dare un tocco grintoso a questo capo sobrio, abbinato a pantaloncini a sbuffo, ha indossato un paio di stivali vistosi e calzini bianchi a vista. Questo ensemble, un mix di stile country retrò e estetica rock anni 2000, è diventato virale in pochissimo tempo.

Online, in una sorta di immunità collettiva, gli utenti di internet si autoproclamano regolarmente critici di moda e non esitano a commentare le scelte di abbigliamento delle celebrità come se avessero voce in capitolo. Definito "troppo corto ", "indecente" o addirittura "infantile", questo abito apparentemente innocente si trasforma nell'offesa suprema, un affronto alla modestia, un oggetto di intento satanico. "Olivia Rodrigo non potrebbe vestirsi come una normale pop star e smetterla di cercare di sembrare una bambina?", si chiede un utente di internet su X (ex Twitter).

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Cosa criticano gli utenti di internet di questo vestito dal "stile innocente"?

Gli utenti di internet non si sono limitati a sottolineare un design "antiquato" o una "gaffe di moda". Si sono spinti oltre nella loro diatriba online, accusando l'artista di "comportarsi come una bambina" e di "sessualizzare" un abito per bambini. Come se l'abito babydoll fosse una versione gigante dei capi cuciti sulla pelle fragile delle bambole di porcellana o appartenesse esclusivamente al guardaroba delle bambine piccole. Secondo questi giudizi affrettati, la moda ha una soglia di tolleranza, un limite che non dovrebbe essere superato. Mentre bikini per bambini, trucco per bambine e mini-shorts per bambine vengono accolti con generale indifferenza, l'abito babydoll di Olivia Rodrigo ha scatenato una controversia irrazionale.

Ciò che gli utenti di internet paragonano a un "outfit da ragazzina" ha in realtà una storia da raccontare. Non si tratta né di una provocazione né di un accesso di follia per attirare l'attenzione. Questo capo si inserisce perfettamente nella direzione artistica del suo ultimo album, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", in cui Olivia Rodrigo fonde l'estetica riot grrrl con un'eleganza civettuola d'altri tempi.

"Voglio che tutto sia giocoso e rilassato", ha dichiarato la cantante a British Vogue a proposito del suo dress code. Sfortunatamente, gli utenti di internet hanno preso questo look molto sul serio e lo hanno criticato aspramente, come pomodori marci in una piazza pubblica. Probabilmente ignorano le origini di questo abito, che ha impreziosito molte silhouette, tra cui quella dell'iconica Jane Birkin. Risposta militante alla moda conservatrice dell'epoca, l'abito babydoll è stato utilizzato anche come simbolo di rottura da figure del rock, tra cui Courtney Love.

Un outfit che non ha bisogno di scuse né di giustificazioni.

In definitiva, il dibattito che circonda questo abito va ben oltre una semplice questione di gusto in fatto di moda. Riflette principalmente questa strana ossessione collettiva per l'analisi minuziosa dell'aspetto delle donne in pubblico, come se ogni centimetro di tessuto meritasse un'analisi da parte di esperti e portasse necessariamente con sé un messaggio nascosto. Per gli artisti uomini, un abito "audace" viene spesso elogiato come scelta estetica. Per una cantante donna, invece, diventa rapidamente fonte di sospetto, moralismo o accuse di secondi fini.

Olivia Rodrigo non ha fatto altro che ciò che fanno tutti i grandi artisti: raccontare una storia attraverso una silhouette e indossare ciò che la riflette. Il suo abito babydoll era semplicemente un segno distintivo della sua identità, un riferimento visivo, non una perversa parodia dell'infanzia. Era semplicemente parte di una continuità artistica, fedele all'universo che ha costruito fin dagli esordi, a metà strada tra un romanticismo ferito, la nostalgia del 2000 e l'irriverenza rock.

Sebbene l'immaginario collettivo evochi spesso immagini di rockstar con giacche di pelle, jeans strappati e magliette con slogan, questa non è una regola ferrea. Olivia Rodrigo dimostra che dolcezza e furia possono coesistere, ed è proprio questo che rende il suo personaggio così affascinante. La moda dovrebbe rimanere uno spazio di libertà, non uno strumento di oppressione o un pretesto per la punizione.