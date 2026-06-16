Con i jeans a vita bassa, Kylie Jenner fa rivivere un trend iconico degli anni 2000.

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

Kylie Jenner ha un talento innato per far rivivere le tendenze. L'imprenditrice americana ha condiviso una serie di foto dall'estetica tipicamente anni 2000, in cui riporta in auge un capo iconico di quel decennio: i jeans a vita bassa. Un ritorno alle origini della moda, perfettamente in linea con l'ondata nostalgica che sta attualmente animando sia le passerelle che i social media.

Il grande ritorno dei jeans a vita bassa

In queste foto dal sapore retrò, che ricordano gli editoriali dei primi anni 2000, Kylie Jenner posa con jeans a vita bassa abbinati a un semplice top nero. L'ambientazione – una finestra che si affaccia sui grattacieli di New York, libri antichi sul pavimento – accentua questa atmosfera vintage. In un altro scatto, presenta la tendenza in una versione più morbida, con jeans a gamba larga e fluidi. Due varianti dello stesso capo chiave, diventato il simbolo del ritorno del guardaroba "Y2K".

Kylie Jenner, trendsetter

I jeans a vita bassa sono una di quelle tendenze che dividono le opinioni. Considerati a lungo superati, persino "di cattivo gusto", hanno visto un significativo ritorno di popolarità nelle ultime stagioni. Mentre il ritorno dei jeans a vita bassa è evidente ovunque, Kylie Jenner ha giocato un ruolo di primo piano. È regolarmente in prima linea in questa estetica anni 2000, che incorpora nelle sue varie apparizioni. Indossando questo look, conferma il suo status di vera trendsetter.

Con questi jeans a vita bassa, Kylie Jenner strizza nuovamente l'occhio agli anni 2000, confermando che questo decennio non è mai stato così fonte di ispirazione per la moda contemporanea. Non sorprende quindi che questo look ispirerà una nuova ondata di appassionati dello stile "Y2K".

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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