Questo abito "illusione" indossato da Jennifer Lopez sta facendo scalpore

Fabienne Ba.
@jlo / Instagram

Per la première della commedia romantica americana "Office Romance", Jennifer Lopez ha optato per un abito con effetto "illusione" che ha immediatamente infiammato il web.

Jennifer Lopez illumina la première di "Office Romance"

Jennifer Lopez ha fatto un ingresso trionfale alla première mondiale del nuovo film Netflix "Office Romance" presso l'iconico Egyptian Theatre di Los Angeles. Ancora una volta ha brillato sul red carpet, incantando i fotografi con un abito haute couture al contempo teatrale e sofisticato. Un'ulteriore conferma del suo status di presenza fissa e affidabile sul red carpet di Hollywood, fedele alla sua innata propensione per le apparizioni spettacolari.

Un abito nero con effetto "illusione" firmato Atelier Versace.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, il pezzo forte di questo look non era colorato, bensì nero: un abito d'archivio di Atelier Versace. Senza spalline, combinava pizzo, inserti trasparenti e decorazioni di cristalli per un sorprendente effetto illusione. Il corpetto a corsetto era strutturato da scintillanti fasce di cristalli sovrapposte a pannelli trasparenti, creando un gioco di trasparenze perfettamente controllato. L'ampia gonna di raso si trasformava in un lungo strascico che si estendeva sul red carpet. Il contrasto tra la leggerezza del pizzo e il tessuto satinato conferiva all'insieme una profondità quasi teatrale, pensato per essere fotografato da ogni angolazione.

Capelli lisci e trucco abbronzante

Fedele al suo stile beauty, Jennifer Lopez ha optato per un trucco minimalista per lasciare che l'abito fosse il protagonista. I suoi capelli castano caramello erano lisci con la riga in mezzo, mentre il trucco presentava tonalità bronzate, occhi smokey e un gloss nude. Un semplice anello di diamanti completava l'insieme. Questa scelta sobria, al contrario, ha amplificato l'impatto dell'abito.

Un look che sta infiammando il web

Le immagini di Jennifer Lopez sul red carpet si sono diffuse a macchia d'olio, e molti online l'hanno acclamata come uno dei suoi momenti di moda più memorabili dell'anno. Unendo l'eleganza di una diva a un innato senso dello spettacolo, Jennifer Lopez ha confermato la sua maestria nel trasformare ogni apparizione in un vero e proprio evento di moda.

Con questo abito nero "effetto illusione", Jennifer Lopez offre un'altra lezione di stile sul red carpet di "Office Romance". Dimostra, ancora una volta, che audacia ed eleganza non sono incompatibili e che, non appena appare, tutti gli occhi sono puntati su di lei.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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