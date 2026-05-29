"Essere troppo magri non è salutare": Sharon Stone lancia un messaggio che fa riflettere.

Fabienne Ba.
@sharonstone / Instagram

L'attrice e produttrice cinematografica americana Sharon Stone rifiuta i dettami della magrezza e dell'"eterna giovinezza". In un'intervista senza filtri, condivide le sue opinioni sul corpo e sull'età con una franchezza che ha scatenato un dibattito sui social media.

Sharon Stone rifiuta la pressione di essere magra

Dopo una straordinaria apparizione al Festival di Cannes, Sharon Stone si è confidata con rara sincerità sulle pagine di Vogue . Dalla sua casa di Beverly Hills, l'indimenticabile Catherine Tramell di "Basic Instinct" riflette su come si prende cura del suo corpo e della sua mente. Lungi dall'offrire "soluzioni miracolose per dimagrire", condivide una filosofia di vita maturata nel corso degli anni. Ed è soprattutto nel suo affrontare la pressione a essere magri che il messaggio di Sharon Stone risuona con tanta forza.

Mentre i trattamenti per la perdita di peso stanno guadagnando popolarità a Hollywood, lei non usa mezzi termini. "Mi dispiace, ma essere sottopeso non va bene, non è salutare", afferma senza mezzi termini. Lei, che dice di essere cresciuta in un settore in cui non le è mai stato detto che "andava bene così com'era", ora promuove figure felici e piene di vitalità: quelle di una donna realizzata che si gode la vita e condivide volentieri un buon pasto. Un messaggio che va controcorrente rispetto alle pressioni dominanti.

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Un approccio che unisce corpo e mente

Ridurre il proprio stile di vita al solo benessere fisico significherebbe non coglierne affatto il senso. Per Sharon Stone, corpo e mente sono inseparabili. L'attrice legge testi buddisti, medita in movimento e combina yoga, esercizi di respirazione e coreografia a seconda del suo stato d'animo. Questo approccio olistico, in cui il benessere mentale è importante quanto la forma fisica, illustra un concetto di cura di sé che va ben oltre la semplice apparenza. È una visione che privilegia l'equilibrio interiore rispetto alla performance estetica.

La sua prospettiva sulle rughe e sulla chirurgia

Anche la ricerca dell'"eterna giovinezza" non la attrae. Piuttosto che sottoporsi a infiniti interventi di chirurgia estetica, Sharon Stone incoraggia ogni donna a un'autentica introspezione. "Perché sono in conflitto con me stessa? È qualcosa che posso risolvere chirurgicamente o qualcosa che devo esaminare a fondo?", riassume. Questo approccio ridefinisce il rapporto con l'età come una questione di autoaccettazione, ben lontano dalla pressione per la perfezione così diffusa nell'industria cinematografica.

Un sopravvissuto che non ha mai smesso di creare

Nel 2001, all'età di 43 anni, un grave ictus la costrinse ad allontanarsi dai set cinematografici per anni, in un settore che raramente perdona le assenze, soprattutto per le donne. Sharon Stone, tuttavia, non ha mai smesso di creare, dividendo ora il suo tempo tra cinema, scrittura e pittura, una disciplina per la quale sta ricevendo il plauso della critica. La sua forza motrice rimane immutata: lavorare, a qualunque costo. E quando ricorda quella fotografia ormai iconica, con il braccio alzato sul red carpet di Cannes pochi mesi dopo l'ictus, una sola parola le viene in mente con emozione: sopravvissuta.

Sharon Stone offre dunque una vera filosofia di autoaccettazione, un contrappunto ai dettami della magrezza e dell'"eterna giovinezza". Sostenendo "corpi pieni e vitali", unendo la dimensione fisica e quella mentale, ci ricorda che prendersi cura di sé non significa dichiararsi guerra. Un messaggio prezioso, trasmesso da una donna che si definisce, prima di tutto, una sopravvissuta.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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