Sul tappeto rosso, Camila Mendes risplende in un abito fluente

Léa Michel
@camimendes / Instagram

L'attrice e produttrice americana Camila Mendes ha fatto un'ottima impressione alla première londinese del film "Masters of the Universe". Nota per il suo ruolo nella serie televisiva americana "Riverdale", ha optato per un look minimalista e sobrio. Il suo aspetto è stato elogiato online per la sua "raffinatezza e semplicità".

Un abito leggero e bianco

Il pezzo forte del look di Camila Mendes è un etereo abito di seta bianca. Il modello presenta una profonda scollatura e una schiena scoperta, un dettaglio con laccetti in vita e sul collo, e una gonna fluida con uno spacco frontale. L'effetto complessivo è di fluidità e semplicità.

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Accessori chic e trattamenti di bellezza

Per completare questo outfit, Camila Mendes ha optato per sandali con tacco del marchio Femme LA e una collana di perle "tramonto" di Retrofête. Per il trucco, il make-up artist Alex Babsky si è concentrato su sopracciglia definite, occhi accentuati e un delicato rossetto rosa. Un dettaglio degno di nota: lenti a contatto blu, un omaggio a Teela, il personaggio che interpreta nel film "Masters of the Universe". La sua acconciatura, un bob ondulato con riga laterale, è stata realizzata dall'hairstylist Christian Wood, mentre l'intero look è stato curato dalla stylist Molly Dickson.

Questo look fa parte della promozione di "Masters of the Universe", l'adattamento cinematografico dell'omonima serie animata, in uscita nelle sale il 5 giugno. Con questa scelta di stile, Camila Mendes conferma il suo gusto per un'eleganza sobria, dove la leggerezza dei tessuti e gli accessori perfetti hanno la precedenza su un effetto "vistoso".

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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