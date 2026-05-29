"Il mio corpo mi appartiene": questa modella riflette sul suo rapporto con la chirurgia estetica.

Sottoponendosi a un intervento chirurgico per "ridurre parte del suo corpo", la celebrità americana Courtney Stodden afferma di "riprendere il controllo della propria figura". Si tratta di una decisione personale, legata a un passato tristemente segnato da un matrimonio avvenuto quando aveva solo 16 anni.

"Il mio corpo mi appartiene"

Secondo TMZ , Courtney Stodden si è sottoposta a un intervento di riduzione del seno presso lo studio del chirurgo Stuart Linder a Beverly Hills. Invece di una rimozione completa, le sue protesi sono state sostituite con altre di dimensioni inferiori. Un aspetto cruciale è che l'annuncio dell'intervento ha coinciso con il suo quindicesimo anniversario di matrimonio, conferendogli un significativo valore simbolico.

Perché al di là dell'estetica, ciò che Courtney Stodden sta rivendicando è una vera e propria riappropriazione del suo corpo. "Per la prima volta nella mia vita, sento che il mio corpo mi appartiene, invece di appartenere al pubblico che lo ha consumato prima ancora che diventassi donna", ha spiegato su Instagram . Racconta di essersi sottoposta al primo intervento di aumento del seno a 18 anni, quasi per dimostrare a se stessa di essere una donna, una scelta che, all'epoca, non le spettava davvero.

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Il peso del matrimonio a 16 anni

Questa dichiarazione pubblica è indissolubilmente legata alla sua storia. Nel 2011, a soli 16 anni, Courtney Stodden ha sposato l'attore americano Doug Hutchison, di 35 anni più anziano di lei, un'unione che ha giustamente suscitato indignazione. La coppia si è separata nel 2018 e ha divorziato nel 2020. Da sempre paladina contro i matrimoni precoci, Courtney Stodden ora rifiuta qualsiasi visione romantica della questione. "Un matrimonio infantile non è una storia d'amore. È un bambino che sopravvive, sotto gli occhi di tutti, a un trauma da adulto", ha dichiarato su Instagram .

L'intervento chirurgico è motivato anche da ragioni pratiche: protesi più piccole, a suo dire, sarebbero "più salutari per il suo corpo", in particolare per la schiena. Con il suo caratteristico umorismo, Courtney Stodden ha riassunto il suo stato d'animo: "un busto più piccolo, più pace". Di fronte ai pochi utenti di internet che hanno disapprovato la sua scelta, ha ribadito l'ovvio: è il suo corpo e la decisione spetta solo a lei.