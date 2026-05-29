Questo outfit indossato dall'attrice Megan Stalter sta dividendo gli utenti di internet.

Agli American Music Awards (AMAs 2026), la comica, attrice e cantante americana Megan Stalter ha ancora una volta infranto le tradizioni del red carpet con il suo abito. Il suo look ha generato un grande clamore sui social media.

Una "top" fatta di capelli

Alla 52ª edizione degli American Music Awards a Las Vegas, Megan Stalter ha optato per un look "radicale". Invece di un abito da sera, si è presentata a seno scoperto, con i lunghissimi capelli neri pettinati in avanti a coprirle il petto, lasciando la schiena libera. L'illusione era sapientemente orchestrata: nelle foto ravvicinate, quando i capelli si muovevano, era evidente che indossava degli indumenti, smentendo l'idea di una nudità totale.

Per completare il suo look, Megan Stalter ha optato per jeans e stivali neri a punta quadrata, sopracciglia molto sottili e ridisegnate, e un trucco occhi drammatico. La sua acconciatura, realizzata da Clayton Hawkins, è diventata il punto focale dell'outfit.

Uno sketch comico con Paul W. Downs

Questo look era principalmente uno scherzo, ideato dai due. Megan Stalter era accompagnata dal suo amico e collega della serie televisiva americana di genere commedia-drammatica "Hacks", Paul W. Downs, che ha aggiunto il tocco finale pettinandole i capelli sul tappeto rosso con una spazzola glitterata. Il duo, incaricato di presentare il premio per il miglior album alternative rock, si è presentato come una finta band punk, intrattenendosi con battute e scherzi.

Entrambe indossavano parrucche, jeans abbinati e, come tocco finale, fibbie di cintura decorate con i volti l'una dell'altra. Quando è stato chiesto loro se stessero "facendo cosplay", hanno giurato che quello era il loro "abbigliamento di tutti i giorni", con Megan Stalter che ha ironizzato: "Chi stiamo imitando? Due bellissime modelle che fanno musica?".

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Un habitué del red carpet "non convenzionale".

Non è la prima volta che Megan Stalter gioca con le regole della moda. A gennaio, ai Critics' Choice Awards, ha collaborato con Paul W. Downs per ricreare il look arancione virale di Kylie Jenner e Timothée Chalamet alla première di Marty Supreme. Qualche mese prima, agli Emmy 2025, aveva già fatto scalpore sfidando il dress code con jeans e t-shirt. Tutti gesti di sfida contro l'industria della moda, che hanno reso Megan Stalter una presenza fissa alle cerimonie più chiacchierate.

Un abito che divide le opinioni

Sui social media, molti fan hanno elogiato l'audacia e l'umorismo del duo, inondandoli di commenti ammirati sulla sua acconciatura e persino chiedendo un tour insieme. Tuttavia, mentre alcuni l'hanno vista come "una boccata d'aria fresca" e "una dose rinfrescante di umorismo" nella serietà del red carpet, altri l'hanno denunciata come un tentativo deliberato di "creare scalpore". Megan Stalter, fedele al suo personaggio, sembra abbracciare pienamente questa polarizzazione.

Resta il fatto che, al di là delle reazioni e dei dibattiti, il corpo o l'aspetto di una donna, come quello di chiunque altro, non dovrebbero essere oggetto di giudizio. Ognuno si veste come vuole, si esprime come meglio crede e si mette in mostra a modo suo.

Con la sua inconfondibile acconciatura e i suoi scambi di battute spiritose con Paul W. Downs, Megan Stalter ha raggiunto il suo obiettivo: dominare le conversazioni e continuare a sfumare i confini tra moda e comicità. Una cosa è certa: su ogni red carpet, porta con sé il suo tocco di eccentricità e si rifiuta categoricamente di passare inosservata.