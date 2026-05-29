Hailey Bieber opta per un tacco elegante e comodo per l'estate.

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

La modella e imprenditrice americana Hailey Bieber probabilmente punta su un tacco basso, che si sta affermando come tendenza per l'estate 2026.

Hailey Bieber, una fan delle infradito con il tacco

Nel guardaroba di Hailey Bieber, le infradito con il tacco occupano chiaramente un posto speciale. La fondatrice del marchio Rhode sembra essere una fan di questa calzatura ibrida, che indossa in tutte le stagioni, sia in inverno che in estate, e che abbina senza sforzo sia ad outfit casual che a look da sera. Disponibili in vari colori e altezze di tacco, i suoi modelli preferiti sembrano condividere una caratteristica sempre più comune: tacchi sempre più bassi. Questa preferenza dice molto sull'evoluzione dei suoi gusti in fatto di calzature.

Un look minimalista avvistato a Seul

È stato durante un recente viaggio a Seul che Hailey Bieber ha confermato questa tendenza. In una carrellata di foto pubblicate sul suo account Instagram, appare con un outfit composto da un top in pizzo a rete, pantaloni corti e, soprattutto, un paio di infradito con tacco bassissimo. L'altezza di queste infradito è così minima da dare quasi l'illusione di sandali bassi. Questa scelta illustra perfettamente il suo modo di coniugare eleganza e comfort, senza i vincoli dei tacchi vertiginosi.

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Dopo i tacchi a spillo, una versione ancora più mini

I tacchi alti possono diventare rapidamente scomodi da indossare tutti i giorni, soprattutto con l'arrivo della stagione calda, dopo diverse ore di camminata. Per venire incontro a questa esigenza di comfort, la moda ha gradualmente ridotto l'altezza dei tacchi. Ed è in questo contesto che è emersa una nuova tendenza: il micro-tacco.

Questa tendenza si ricollega a un'altra già consolidata: quella del tacco a spillo basso. Questi piccoli tacchi, di meno di sei centimetri, sono diventati un must nelle ultime stagioni. Il micro-tacco offre una versione ancora più "discreta": con un'altezza di pochi centimetri – al massimo tre – dona la giusta altezza, pur rimanendo comodo come una scarpa bassa.

Tacco basso: adottarli… o no, a seconda dei vostri desideri per quest'estate

Se amate indossare i tacchi e vi sentite a vostro agio, un tacco basso può essere un'opzione elegante e facile da integrare nei vostri look estivi. Come Hailey Bieber, potete indossarlo con pantaloni cropped per aggiungere un tocco sofisticato a una silhouette strutturata. Si abbina splendidamente anche a un abito svolazzante o a una gonna lunga, che completa con leggerezza senza appesantire l'insieme. Per tutti i giorni, si infila facilmente sotto i jeans o un tailleur estivo.

Tuttavia, non c'è alcun obbligo di indossare i tacchi, nemmeno quelli bassi, per "essere alla moda quest'estate". Se preferite sandali bassi, ballerine o semplicemente scarpe che vi facciano sentire bene, va benissimo. L'importante è scegliere ciò che vi fa sentire a vostro agio e che vi fa sentire voi stesse.

Hailey Bieber conferma una tendenza che potrebbe benissimo definire l'estate: addio tacchi altissimi e piedi doloranti, benvenuta silhouette minimal. Un'ulteriore prova che l'eleganza non deve per forza significare costrizione, e che la fondatrice di Rhode è, ancora una volta, all'avanguardia.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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