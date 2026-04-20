Paris Hilton mette alla prova la sua guardia del corpo; il video diverte gli utenti di internet.

Fabienne Ba.
@parishilton / Instagram

La socialite e imprenditrice americana Paris Hilton è una presenza fissa al Coachella, ma anche quest'anno è stata la sua guardia del corpo a rubare involontariamente la scena. Un video che la ritrae mentre corre nel caldo torrido del deserto californiano, inseguita dal suo fedele agente di sicurezza, è diventato virale in pochissimo tempo.

Tommy, la guardia del corpo più richiesta al Coachella

Paris Hilton stessa ha condiviso il video, rendendo omaggio alla sua guardia del corpo: "Sono anni che giro per il Coachella con la mia sicurezza. Tommy è il migliore!". Nel filmato, la si vede volteggiare da un capo all'altro del festival mentre Tommy fa del suo meglio per tenerla d'occhio.

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Gli utenti di Internet (quasi) hanno vinto

Il video è diventato rapidamente virale su TikTok e X (precedentemente Twitter), generando una valanga di reazioni divertite. Molti hanno elogiato la professionalità e la resistenza di Tommy, mentre altri si sono semplicemente fatti una bella risata di fronte a questo improbabile duo: una star spensierata ed esuberante e una guardia del corpo impassibile condannata a seguirlo passo dopo passo sotto il sole di Indio.

Tuttavia, alcuni utenti di internet hanno anche espresso critiche, giudicando la scena irrispettosa e sostenendo che fosse inappropriato "costringere" la propria guardia del corpo a correre in quel modo per fini pubblicitari, ricordando a tutti che il suo ruolo è quello di garantire la sicurezza e non di partecipare a un evento organizzato. Altri hanno attenuato queste reazioni, suggerendo che la guardia del corpo potesse essere perfettamente a suo agio nella situazione e aver acconsentito al video.

Paris Hilton, la regina indiscussa del Coachella

Per l'edizione 2026, Paris Hilton ha dato il massimo con il suo look: ha sfoggiato stivali alti fino alla coscia con plateau di Demonia, un chiaro riferimento all'estetica Y2K che l'ha resa famosa negli anni 2000. Ha anche organizzato un evento al festival per il suo marchio di prodotti per la cura della pelle "Parívie" e ha partecipato al Neon Carnival. È sicuramente inesauribile, e Tommy può confermarlo.

In definitiva, questa scena spensierata e spontanea incarna perfettamente lo spirito del Coachella, in stile Paris Hilton: un mix di sfarzo, energia inesauribile e caos deliberato. Tra l'ammirazione per la resistenza di Tommy e le critiche più sottili, l'episodio è riuscito almeno in una cosa: ricordarci che Paris Hilton è una figura imprescindibile nello spettacolo mediatico.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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