"Mi sento bellissima": a 60 anni, Brooke Shields vuole cambiare il modo in cui percepiamo l'invecchiamento.

Léa Michel
@brookeshields / Instagram

L'attrice e modella americana Brooke Shields non è mai sembrata così libera. Nel podcast di Netflix "I Changed My Mind with Dan Souza ", ha condiviso una rivelazione sconvolgente: si sente più bella e realizzata ora di quanto non si sentisse da adolescente. Questa affermazione si inserisce in un movimento più ampio: cambiare la percezione che la società ha delle donne con l'avanzare dell'età.

Una voce finalmente libera dopo decenni di pressioni

Nota fin dai suoi primi ruoli in "Pretty Baby" e "Laguna Blu", Brooke Shields ha trascorso la sua vita sotto l'occhio attento dei media. Eppure, è proprio ora, all'alba di questo nuovo decennio, che afferma di aver trovato il suo vero valore. Parlando con Dan Souza, l'attrice spiega: "Deriva dall'essere arrivata alla mia età e dal rendermi conto che stavo entrando in una fase molto importante, ma che non mi veniva detto che valevo quanto valevo quando le mie ovaie funzionavano ancora".

Ha aggiunto: "Per me è incredibile. Mi sento più bella oggi di quanto non mi sentissi da adolescente, e ho molto di più da offrire". Un'affermazione potente che rompe con la narrazione dominante secondo cui la giovinezza è l'unico periodo in cui una donna ha valore.

Una visione positiva e impegnata dell'invecchiamento.

Per Brooke Shields, l'invecchiamento non è né inevitabile né una sconfitta. Nel podcast, mette in discussione apertamente i settori che tengono le donne mature ai margini: "Perché alle donne non è permesso essere pienamente se stesse? Perché questo rappresenta una minaccia per questi settori?"

Una domanda che riassume perfettamente la battaglia che sta conducendo oggi. Lungi dal fare dichiarazioni anti-invecchiamento, l'attrice promuove un approccio pacifico allo scorrere del tempo. Afferma il diritto delle donne di continuare a esistere pienamente anche dopo i 40 anni, senza dover diventare "più piccole" o "più discrete".

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Una voce che risuona ben oltre il podcast

Se le sue rivelazioni hanno trovato riscontro tra gli ascoltatori, è anche perché si inseriscono in una narrazione più ampia. Brooke Shields trasmette questo messaggio attraverso i suoi vari progetti, rifiutandosi di relegare le cosiddette donne mature al ruolo di icone del passato. Le sue parole fanno eco a un movimento fondamentale: la rivendicazione dell'immagine e del valore delle donne over 40, in una società ancora troppo spesso ossessionata dalla giovinezza.

Affermando di sentirsi "più bella di quando era adolescente", Brooke Shields offre una prospettiva rara nel panorama mediatico: quella di una donna che sceglie di invecchiare con sicurezza, anziché combattere contro il tempo.

In breve, Brooke Shields incarna una nuova prospettiva sull'invecchiamento: né nostalgica né rassegnata, ma profondamente sicura di sé. Dichiarando "Oggi mi sento bella", apre la strada a milioni di donne che si rifiutano di scomparire dopo i 40 anni. Si tratta di un atteggiamento benvenuto in un mondo in cui la giovinezza rimane, erroneamente, l'unico criterio di valore.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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