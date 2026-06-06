Selena Gomez sorprende gli utenti di internet con un nuovo colore di capelli.

La cantante e attrice americana Selena Gomez ha sorpreso i suoi follower rivelando un nuovo colore di capelli in un post condiviso da Londra, dove si trova attualmente per le riprese. Il cambiamento non è passato inosservato.

Una sorprendente trasformazione dei capelli

Il 2 giugno, Selena Gomez ha pubblicato su Instagram una serie di foto che ritraevano il suo viaggio a Londra. Verso la fine della serie, ha svelato la sorpresa tanto attesa: in un selfie, seduta a gambe incrociate su un letto, ha sfoggiato una chioma castana dai vibranti ricci color rame. Un breve video, girato davanti a uno specchio, ha confermato questa "metamorfosi".

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Probabilmente una parrucca per un ruolo

Sebbene questo cambiamento possa sembrare sorprendente, si spiega con le esigenze delle riprese cinematografiche. Selena Gomez si trova attualmente a Londra per la sesta stagione della serie "Only Murders in the Building". "Stanno succedendo cose pazzesche", ha scritto nella didascalia della foto, riferendosi alla serie ed esprimendo la sua ammirazione per la capitale britannica. È molto probabile che questi capelli rossi siano una parrucca indossata per il suo personaggio.

I fan hanno conquistato

Qualunque fosse la ragione, il risultato ha conquistato la community di Selena Gomez. Nei commenti, i suoi follower hanno inondato il blog di reazioni entusiaste, molti elogiando la tonalità ramata che, a loro dire, "le dona perfettamente". Tra cuori e messaggi di ammirazione, il post ha rapidamente generato un'ondata di complimenti.

Le riprese della sesta stagione si svolgono a Londra.

Questa trasformazione arriva nel bel mezzo delle notizie che circondano la serie comica di successo di Hulu, con Selena Gomez al fianco dei comici Steve Martin e Martin Short. La sesta stagione è stata confermata dopo la messa in onda del finale della quinta stagione nell'ottobre 2025. Una novità: parte della trama sarà ora ambientata a Londra, dove il cast e la troupe si sono trasferiti. Selena Gomez non fa mistero del suo stretto legame con i suoi colleghi, che ha recentemente definito i suoi "ragazzi preferiti".

Con questa inaspettata chioma rossa, Selena Gomez conferma la sua propensione alle trasformazioni e il suo talento nel provocare. Tra allusioni al suo prossimo ruolo e il piacere di sorprendere i fan, mantiene alta l'attesa per la nuova stagione di "Only Murders in the Building".