Selena Gomez sorprende gli utenti di internet con un nuovo colore di capelli.

Anaëlle G.
@selenagomez / Instagram

La cantante e attrice americana Selena Gomez ha sorpreso i suoi follower rivelando un nuovo colore di capelli in un post condiviso da Londra, dove si trova attualmente per le riprese. Il cambiamento non è passato inosservato.

Una sorprendente trasformazione dei capelli

Il 2 giugno, Selena Gomez ha pubblicato su Instagram una serie di foto che ritraevano il suo viaggio a Londra. Verso la fine della serie, ha svelato la sorpresa tanto attesa: in un selfie, seduta a gambe incrociate su un letto, ha sfoggiato una chioma castana dai vibranti ricci color rame. Un breve video, girato davanti a uno specchio, ha confermato questa "metamorfosi".

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Selena Gomez (@selenagomez)

Probabilmente una parrucca per un ruolo

Sebbene questo cambiamento possa sembrare sorprendente, si spiega con le esigenze delle riprese cinematografiche. Selena Gomez si trova attualmente a Londra per la sesta stagione della serie "Only Murders in the Building". "Stanno succedendo cose pazzesche", ha scritto nella didascalia della foto, riferendosi alla serie ed esprimendo la sua ammirazione per la capitale britannica. È molto probabile che questi capelli rossi siano una parrucca indossata per il suo personaggio.

I fan hanno conquistato

Qualunque fosse la ragione, il risultato ha conquistato la community di Selena Gomez. Nei commenti, i suoi follower hanno inondato il blog di reazioni entusiaste, molti elogiando la tonalità ramata che, a loro dire, "le dona perfettamente". Tra cuori e messaggi di ammirazione, il post ha rapidamente generato un'ondata di complimenti.

Le riprese della sesta stagione si svolgono a Londra.

Questa trasformazione arriva nel bel mezzo delle notizie che circondano la serie comica di successo di Hulu, con Selena Gomez al fianco dei comici Steve Martin e Martin Short. La sesta stagione è stata confermata dopo la messa in onda del finale della quinta stagione nell'ottobre 2025. Una novità: parte della trama sarà ora ambientata a Londra, dove il cast e la troupe si sono trasferiti. Selena Gomez non fa mistero del suo stretto legame con i suoi colleghi, che ha recentemente definito i suoi "ragazzi preferiti".

Con questa inaspettata chioma rossa, Selena Gomez conferma la sua propensione alle trasformazioni e il suo talento nel provocare. Tra allusioni al suo prossimo ruolo e il piacere di sorprendere i fan, mantiene alta l'attesa per la nuova stagione di "Only Murders in the Building".

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
Article précédent
Con indosso jeans e una camicia nera, Khloé Kardashian ha fatto un'apparizione di grande effetto.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Con indosso jeans e una camicia nera, Khloé Kardashian ha fatto un'apparizione di grande effetto.

Khloé Kardashian, personaggio televisivo e imprenditrice americana, ha condiviso una nuova serie di foto su Instagram, sfoggiando un...

A 55 anni, senza trucco, questa attrice americana condivide la sua routine mattutina.

L'attrice e modella americana Denise Richards ha condiviso su Instagram un video della sua routine mattutina, girato alle...

Con questa scelta stilistica, Kate Middleton fa un chiaro riferimento a un'altra epoca.

In occasione di un ricevimento reale a Londra, Kate Middleton ha fatto ancora una volta una scelta di...

A 53 anni, Molly Sims punta sul fascino intramontabile dei costumi da bagno in stile retrò.

Pochi giorni dopo aver festeggiato il suo 53° compleanno, l'attrice e modella americana Molly Sims ha fatto un...

La modella Candice Swanepoel attira gli sguardi con la sua silhouette elegante da spiaggia.

Uno dei post su Instagram della modella sudafricana Candice Swanepoel, scattato su una spiaggia idilliaca, illustra perfettamente il...

Questa scelta, fatta da questa tennista, solleva una questione delicata nello sport femminile.

Océane Dodin non è riuscita a superare le qualificazioni per il Roland Garros 2026, ma il suo nome...