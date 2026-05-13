Il regalo di Gwyneth Paltrow ai suoi figli, considerato "insolito", sta suscitando polemiche.

Quando si tratta di regali di laurea, Gwyneth Paltrow non opta per il classico orologio inciso o la penna stilografica. L'attrice e fondatrice di Goop ha rivelato nella sua newsletter un'idea originale per festeggiare la laurea dei suoi figli: regalare loro delle azioni di borsa. Questa iniziativa, che unisce educazione finanziaria e originalità, ha subito suscitato diverse reazioni sui social media.

Le azioni, non un regalo tradizionale.

Tutto è iniziato con una sessione di domande e risposte pubblicata nella newsletter "Goop". Alla domanda su quale fosse "il miglior regalo di laurea", Gwyneth Paltrow ha risposto senza mezzi termini: "Stiamo pensando di regalare ai ragazzi delle azioni, così che si appassionino alla gestione del loro denaro e facciano domande sui mercati". L'attrice ha aggiunto che stava anche valutando l'idea di includere "qualcosa di concreto per commemorare l'evento", anche se non aveva ancora deciso cosa.

Il contesto? Sua figlia Apple, 21 anni, si è appena laureata alla Vanderbilt University l'8 maggio 2026. Suo figlio Mose, 20 anni, terminerà gli studi alla Brown University nei prossimi anni. Un traguardo importante che Gwyneth Paltrow vuole celebrare a modo suo.

Un'idea che solleva interrogativi tra gli utenti di internet

Sebbene l'intento educativo sia chiaro – insegnare ai figli come gestire le proprie finanze – l'idea non ha convinto tutti. Sui social media, diversi utenti hanno definito il regalo "bizzarro" e, soprattutto, molto impersonale per un momento così simbolico come una laurea. Laddove molti si sarebbero aspettati un ricordo, un gioiello o un oggetto dal valore affettivo, Gwyneth Paltrow ha optato per un investimento finanziario.

Alcuni commenti evidenziano anche la discrepanza: offrire azioni ai giovani adulti può sembrare logico in un ambiente privilegiato, ma è fuori luogo rispetto alla realtà della maggior parte delle famiglie. Altri, al contrario, lodano un approccio moderno che prepara i ragazzi all'indipendenza finanziaria non appena terminati gli studi.

Una madre che crede nel "lasciar andare"

Oltre al dono in sé, Gwyneth Paltrow ha colto l'occasione per condividere il miglior consiglio materno che abbia mai dato ai suoi figli: "Siate voi stessi. E se essere voi stessi mi delude, è un buon segno: era proprio compito deludermi mentre costruivate la vostra vera identità". Una filosofia genitoriale sorprendente, proprio come l'attrice stessa: sempre fedele a se stessa. Il dono delle azioni si inserisce perfettamente in questo quadro: non convenzionale, ma scelto con cura.

In parte strizzata d'occhio a scopo educativo, in parte scelta tutt'altro che sentimentale, il regalo di laurea di Gwyneth Paltrow ha certamente scatenato un dibattito. Una cosa è certa: la fondatrice di Goop continua a far parlare di sé, anche con le sue scelte più personali.