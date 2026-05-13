Jessica Alba condivide un ricordo della sua gravidanza e commuove gli utenti di internet.

Per celebrare la Festa della Mamma, che negli Stati Uniti si festeggia il 10 maggio 2026, Jessica Alba ha condiviso su Instagram una carrellata di foto particolarmente toccanti. L'attrice e imprenditrice americana ha alternato foto di famiglia, momenti di vita quotidiana e una sorprendente immagine del passato: una foto del suo pancione durante la sua terza gravidanza nel 2017. Questa intima retrospettiva, accompagnata da un lungo messaggio dedicato ai suoi figli e a sua madre, ha profondamente commosso i suoi follower.

Una lettera d'amore ai suoi figli

Nella didascalia del suo post, Jessica Alba si rivolge direttamente ai suoi tre figli con parole tenere: "Ai miei bambini, i miei cuori che camminano fuori dal mio corpo. La vita che abbiamo è più di quanto io possa sognare, e l'amore che condividiamo è profondamente radicato e potente. Niente dà più significato alla mia vita di voi tre". Continua descrivendosi come la loro ancora: "Sarò sempre la vostra ancora, la vostra rete di sicurezza, le braccia che vi stringono e vi confortano, e la cheerleader al vostro fianco che vi incoraggia a superare ogni limite".

Un messaggio di rara sincerità, che risuona in modo particolare nel contesto di questo primo anno dopo il divorzio: Jessica Alba ha infatti formalizzato la separazione da Cash Warren, suo marito per sedici anni, all'inizio del 2025.

Un omaggio alla propria madre

Prima di rivolgersi ai suoi figli, Jessica Alba ha voluto celebrare la donna che l'ha cresciuta: sua madre, Cathy Alba. "Ti amo. Amo il tempo che trascorriamo insieme. Sono così grata di aver potuto affrontare insieme tutti gli alti e bassi: sei sempre stata al mio fianco. Sono quella che sono grazie a tutto ciò che ti rende unica", ha scritto l'attrice. Questo messaggio sincero sottolinea l'importanza dei legami intergenerazionali tra donne e incarna perfettamente lo spirito della Festa della Mamma.

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Una foto memorabile della gravidanza

Una foto in particolare ha catturato l'attenzione dei fan: uno scatto allo specchio del 2017 che ritrae Jessica Alba incinta. All'epoca, l'attrice aspettava suo figlio Hayes, nato il 31 dicembre di quell'anno. Si tratta di un'immagine intima che aveva già condiviso sui social media e che ora ripropone come un prezioso ricordo.

Sotto il post, molti utenti di internet hanno elogiato la bellezza di questa retrospettiva e la sincerità del messaggio. Altri hanno sottolineato come Jessica Alba sia una delle voci più autentiche sulla maternità a Hollywood. Fondatrice di "The Honest Company", un marchio pensato per le famiglie, l'attrice ha sempre fatto del suo ruolo di madre un pilastro della sua identità, che condivide apertamente con i suoi milioni di follower.

Con questo post, Jessica Alba ci regala uno dei suoi messaggi più personali dell'anno. Unendo ricordi della gravidanza, parole tenere per i suoi figli e un omaggio a sua madre, ci ricorda che la Festa della Mamma è soprattutto un'occasione per tramandare le tradizioni, essere presenti e amare incondizionatamente.