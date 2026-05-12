Per il suo compleanno, Sabrina Carpenter riporta in auge la tendenza dei "capelli spettinati".

La cantautrice e attrice americana Sabrina Carpenter ha festeggiato il suo 27° compleanno l'11 maggio 2026 condividendo su Instagram una serie di foto che sono diventate subito virali. In piedi davanti a una libreria vintage e a un camino scoppiettante, posa con un abito viola con frange, i suoi ricci biondi spettinati che le incorniciano il viso. Questo post in stile retrò segna il grande ritorno di una tendenza beauty: i capelli spettinati.

Il ritorno dei cicli "annullati"

Sabrina Carpenter sfoggia solitamente un'acconciatura elegante, con la sua caratteristica frangia e lunghezze spesso ben definite. Nelle foto della sua festa di compleanno, ha optato per un look con i capelli naturalmente ricci, leggermente voluminosi, quasi "appena uscita dal letto". Questa acconciatura non è casuale e fa parte di una tendenza più ampia chiamata "capelli spettinati", che può essere tradotta come "spettinati" o "disordinati".

Nata negli anni '80 e poi riproposta negli anni 2000, questa tendenza beauty sta vivendo un forte ritorno nel 2026, spinta da una nuova generazione che abbraccia la naturalezza. Lontana dalla cosiddetta piega perfetta, la pettinatura spettinata celebra la texture autentica dei capelli, i ricci liberi, le onde definite e una certa imperfezione voluta.

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Come adottare un look con i capelli spettinati?

Per chi desidera ricreare l'acconciatura di Sabrina Carpenter, non c'è bisogno di un parrucchiere professionista: il look spettinato si basa su un effetto naturalmente morbido e rilassato. Bastano pochi semplici passaggi per ottenere un risultato impeccabile.

Per rispettare la texture naturale dei capelli, opta per l'asciugatura all'aria o per l'utilizzo di un diffusore.

Successivamente, applica una mousse leggera per lo styling o uno spray texturizzante per aggiungere volume e movimento.

Per finire, arricciate delicatamente le ciocche con le dita anziché con un pettine.

L'obiettivo è ottenere un'acconciatura volutamente naturale, con un effetto spontaneo perfettamente studiato.

Con il suo look di compleanno, Sabrina Carpenter abbraccia appieno il ritorno della bellezza naturale. La cantante conferma la sua influenza stilistica riproponendo una tendenza che celebra le texture, i materiali e l'autenticità.