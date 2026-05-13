Sandra Bullock celebra la Festa della Mamma con una tenera foto d'archivio dei suoi figli.

L'attrice, produttrice, regista e sceneggiatrice tedesco-americana Sandra Bullock protegge gelosamente la sua vita familiare. Il 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma negli Stati Uniti, ha fatto un'eccezione e ha condiviso una rara foto del passato con i suoi due figli: un post tanto intimo quanto commovente, che ha toccato il cuore di milioni di persone.

"L'onore di una vita"

Nella didascalia del suo post su Instagram, Sandra Bullock ha scritto: "A tutte le mamme, non importa come lo siate diventate, buona Festa della Mamma. Siamo tutte unite da questo onore irripetibile". Parole semplici che racchiudono tutto, e che risuonano in modo particolarmente forte perché pronunciate da una donna che ha scelto l'adozione per costruire la sua famiglia.

Tra le foto condivise c'era un'immagine inedita di Sandra Bullock che guardava il cielo mentre i suoi due figli, versioni più piccole di se stessi in costume di Halloween, erano seduti sulle sue ginocchia. Louis ora ha 16 anni e Laila 11: entrambi sono stati adottati dall'attrice quarantenne, che ha sempre avuto cura di proteggerli dai riflettori dei media. Questa rara istantanea ha subito commosso i suoi follower.

Un omaggio alla sua defunta madre

Il post includeva anche una foto di Sandra Bullock che parlava con la sua defunta madre, Helga Meyer, e uno scatto d'infanzia che la ritraeva nella neve con la sorella Gesine, entrambe tra le braccia della madre. La didascalia si concludeva così: "Mamma e nonna, grazie per tutto quello che mi avete insegnato. Ci mancate ❤️ Scusate se sono stata una vera peste". Un'autoironia dolce che ha strappato un sorriso ai suoi follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sandra Bullock (@sandrabullock)

"Non essere come me" - l'ultimo consiglio di sua madre

Sandra Bullock ha condiviso con People uno dei momenti più toccanti del suo rapporto con la madre. " Prima che mia madre morisse, abbiamo avuto un momento al suo capezzale in cui ero chiusa in me stessa e cercavo di non piangere, e lei mi ha semplicemente detto: 'Non fare come me'. In quel momento, una parte importante della nostra vita insieme è diventata chiara. Non voleva che io vivessi la vita chiusa in me stessa, con la paura di provare emozioni." Questo legame traspare in ogni foto di questo post: una donna che sente tutto, e non se ne vergogna più.

Madre di due figli adottivi, per scelta e per convinzione.

Sandra Bullock aveva già parlato del suo percorso verso la maternità: "Non so perché fosse l'unico modo, ma sono così contenta che l'universo mi abbia fatto aspettare. Anche se ero ansiosa e impaziente, mi ha detto di no, che non avrei potuto farlo nel modo in cui pensavo". Una maternità vissuta in modo diverso, ma altrettanto profonda, come conferma questo post per la Festa della Mamma.

E anche i cani

Pochi istanti dopo il suo post principale, Sandra Bullock ha condiviso una foto nelle sue storie di Instagram che la ritrae sdraiata sul divano con i suoi due cani, con la didascalia: "E un felicissimo augurio per la Festa della Mamma a tutte le mamme di animali domestici 🐾❤️". Un ultimo gesto spensierato e affettuoso, fedele all'equilibrio tra emozione e umorismo che caratterizza la sua immagine pubblica, quando sceglie di apparire in pubblico.

Un'istantanea, un omaggio alla madre, un pizzico di autoironia e i suoi cani sul divano: Sandra Bullock ha celebrato la Festa della Mamma con una sincerità rara, rimanendo fedele a se stessa. Discreta nella vita privata, ma profondamente presente quando sceglie di condividere.