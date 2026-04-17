A 67 anni, Andie MacDowell abbandona i suoi iconici ricci per un'acconciatura "più rilassata".

L'attrice e modella americana Andie MacDowell e i suoi riccioli argentati: una storia d'amore che Hollywood segue da decenni. Tuttavia, è evidente che le piace infrangere le regole, e non è certo una cosa negativa.

Una coda di cavallo rilassata per un'apparizione a New York.

A metà aprile 2026, Andie MacDowell è apparsa al Today Show per parlare della quarta e ultima stagione di "The Way Home", una serie in cui interpreta la matriarca di una famiglia alle prese con uno stagno capace di viaggiare nel tempo. Per l'occasione, ha sostituito la sua solita acconciatura con una coda di cavallo bassa e leggermente spettinata, con alcune ciocche che le incorniciavano il viso. Il resto del suo look seguiva la stessa estetica rilassata: una camicia a righe bianche e blu, pantaloni scamosciati marroni e sandali beige.

Non è la prima volta che l'attrice si discosta dalla sua acconciatura caratteristica. Nel marzo 2026, per la sfilata autunno-inverno di Giorgio Armani a Milano, aveva optato per uno chignon strutturato ispirato al pompadour, con un volume discreto sulla parte superiore e morbide onde sui lati.

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I capelli grigi, diventati simbolo di libertà

Ciò che rende particolarmente significative queste variazioni stilistiche è il percorso intrapreso per arrivarci. È stato durante la pandemia che Andie MacDowell ha smesso di tingersi i capelli, un'idea che covava da tempo e che i suoi cari hanno incoraggiato: "Le mie figlie mi hanno detto che avevo un aspetto 'tosto'. E la cosa mi piaceva".

I suoi manager non erano convinti, ma MacDowell rimase ferma sulla sua posizione, considerando la scelta una "mossa di forza". In seguito, in un'intervista , riassunse la sua filosofia: "Penso che sia fantastico accettare la propria situazione attuale ed essere senza paura. È esattamente quello che sto facendo. Sto andando avanti in questo momento senza vergogna, e mi sento bene."

Un'icona che ispira ben oltre Hollywood.

I suoi manager le avevano consigliato di non mostrare i capelli grigi, ma Andie MacDowell li ha ignorati e afferma di non essersi mai sentita così potente. "Mi ha fatto sentire molto più potente e a mio agio. Mi ha fatto sentire me stessa... Non sto cercando di essere qualcosa che non sono."

Ha inoltre sottolineato "una persistente asimmetria": mentre attori come George Clooney sono celebrati per il loro aspetto da "uomo maturo e affascinante", le donne che invecchiano naturalmente sono ancora troppo spesso emarginate nel settore. "Mi fa infuriare. Gli uomini hanno avuto così tanti privilegi: avere i capelli grigi ed essere belli con l'età". La sua influenza, tuttavia, si estende ben oltre il red carpet.

Che porti i capelli sciolti, raccolti in uno chignon milanese o in una coda di cavallo newyorkese, Andie MacDowell continua a dimostrare che accettare la propria età – e divertirsi con essa – rimane la scelta più liberatoria.