Vestita di rosa confetto, Reese Witherspoon rende omaggio a un personaggio di culto.

L'attrice, produttrice e imprenditrice americana Reese Witherspoon ha celebrato uno dei ruoli più iconici della sua carriera. Per commemorare il 25° anniversario del film "Legally Blonde", si è presentata con un abito rosa confetto, un chiaro riferimento al suo personaggio, Elle Woods. È stata un'apparizione elegante e commovente a un evento che ha riunito il cast originale.

Un vestito rosa

Per questa sera, Reese Witherspoon ha optato per un abito di raso rosa acceso. Una scelta di colore tutt'altro che casuale: il rosa è infatti la tonalità distintiva di Elle Woods, l'eroina spumeggiante che interpreta sul grande schermo in "Legally Blonde". Reese Witherspoon ha completato il look con una pochette e delle décolleté in raso rosa pallido. Un outfit perfettamente in linea con lo spirito del personaggio.

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Un evento per il 25° anniversario del film.

Questa apparizione faceva parte di "Elle World", un'esperienza immersiva tenutasi a New York il 20 giugno 2026. L'evento celebrava il 25° anniversario del film cult, uscito nel 2001, e serviva anche ad annunciare l'imminente serie spin-off, "Elle", in arrivo su Prime Video. L'attrice americana Lexi Minetree, che riprende il suo ruolo in questo prequel, era presente all'evento e ha optato per il rosa, un chiaro riferimento all'universo del film.

Un'emozione palpabile

Al di là del look, è stata l'emozione di Reese Witherspoon a colpire davvero. Sul palco, è scoppiata in lacrime parlando dell'eredità del suo personaggio. "Interpretare questo ruolo per 25 anni è stato il privilegio di una vita", ha confidato. Su Instagram, ha anche ringraziato i suoi fan: "Grazie per aver amato il nostro film per 25 anni!". Ha inoltre reso omaggio a tutte le giovani donne che si sono identificate con Elle Woods nel corso degli anni.

Una reunion tra gli attori

L'evento ha riunito anche diversi membri del cast originale, tra cui l'attrice americana Jennifer Coolidge, l'attrice, modella e produttrice americana Ali Larter, l'attrice americana Selma Blair e l'attore canadese Victor Garber. Una calorosa reunion che ha deliziato i fan della saga. "Quando sono entrata e ho visto quel momento, ha cristallizzato tutto ciò che provo nell'interpretare questo personaggio", ha detto Reese Witherspoon, visibilmente commossa da questa celebrazione collettiva.

Con questo abito rosa confetto, Reese Witherspoon rende un vibrante omaggio a Elle Woods, un personaggio diventato una vera icona. Unendo eleganza, nostalgia e autentica emozione, ci ricorda quanto questo ruolo abbia influenzato la sua carriera e diverse generazioni di spettatrici. Non sorprende che questo look delizierà i fan, in trepidante attesa della nuova serie.