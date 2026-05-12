"Non le si addice affatto": l'abito scintillante di Halsey divide gli utenti di internet

Sul red carpet, alcune apparizioni sono universalmente acclamate, mentre altre scatenano dibattiti. Il look di Halsey al Gold Gala 2026 rientra chiaramente in quest'ultima categoria. La cantautrice americana ha fatto il suo ingresso con un abito haute couture riccamente decorato. Sotto i post condivisi dal red carpet, le opinioni si sono subito divise: alcuni l'hanno adorato, altri molto meno.

Uno spettacolare abito di alta moda

Per la quinta edizione del Gold Gala, organizzato da Gold House presso il Music Center di Los Angeles, Halsey ha scelto una creazione di haute couture dello stilista indiano Rahul Mishra, tratta dalla sua collezione Primavera 2024 intitolata "Superheroes". L'abito, in una base beige/rosa cipria, era interamente ricamato con scintillanti cristalli e motivi metallici verdi e dorati. Il corpetto scollato arrivava fino alla vita, incorniciato da delicate spalline impreziosite da perline. L'ampia gonna in tulle si trasformava in un lungo strascico ornato da ricami ispirati alla natura.

Per completare il look, Halsey ha indossato gioielli indiani: una collana di smeraldi di Sabyasachi, orecchini e bracciali di Anita Dongre, il tutto coordinato con un'acconciatura intrecciata e un trucco smokey eye. Accanto a lei, il suo fidanzato, l'attore Avan Jogia, indossava anch'egli una creazione coordinata di Rahul Mishra, in un duo che celebrava l'alta moda indiana, fedele allo spirito del Gold Gala dedicato alla cultura dell'Asia-Pacifico.

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Uno sguardo che divide gli utenti di internet

Le reazioni alle numerose foto condivise online sono state varie. Alcuni utenti di internet hanno apprezzato la silhouette creata da Rahul Mishra, elogiando l'abito come "magnifico", "magico" o addirittura "degno di un'opera d'arte". Altri, invece, si sono mostrati più critici nei confronti di questa scelta di moda.

È doveroso ricordare che il corpo, l'aspetto e l'abbigliamento di una donna, come quelli di chiunque altro, non sono oggetto di attacchi o commenti malevoli. Che a Halsey piacesse o meno l'abito indossato al Gold Gala del 2026, si trattava innanzitutto di una scelta di stile personale. Fedele al suo stile, la cantante continua a esplorare un'estetica unica, mescolando il glamour di Hollywood, l'alta moda e influenze alternative, senza cercare di piacere a tutti.

Un Gala d'Oro 2026 a tema moda

Questo prestigioso evento, organizzato annualmente da Gold House, celebra la cultura e il talento dell'Asia-Pacifico. L'edizione del 2026, a tema "Un nuovo mondo d'oro", ha riunito numerose celebrità, tra cui l'attrice indiana Priyanka Chopra, la sciatrice freestyle cinese Eileen Gu, la modella americana Chrissy Teigen, l'attrice e sceneggiatrice indiano-americana Mindy Kaling e l'attore e scrittore canadese Simu Liu. Una sfilata abbagliante di abiti d'alta moda ha fatto da cornice, con quello di Halsey tra i più discussi.

Con questa apparizione sorprendente, Halsey ha ribadito ancora una volta la sua predilezione per i design non convenzionali. Sul red carpet non ha mai cercato di conformarsi alle aspettative online, ma piuttosto di esprimere la sua personalità attraverso la moda. Una cosa è certa: fedele alla sua visione artistica, Halsey continua a trasformare ogni sua apparizione in un autentico momento di moda.